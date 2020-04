“Super Robot Monkey Team Hyper Force Go” arrive bientôt à Disney +

Récemment, ISO-CON a organisé un panel spécial d’acteurs de voix à distance mettant en vedette les talents d’un certain nombre de spectacles animés, dont Bugs Bunny, Steven Universe et plus encore.

L’un des invités était Greg Cipes, qui a fourni des voix pour Teenage Mutant Ninja Turtles et Teen Titans.

Il a confirmé que la série animée, “Super Robot Monkey Team Hyper Force Go” arrivera un jour sur Disney + et a également reconfirmé cette nouvelle plus tard sur Twitter.

Cette série d’aventures de science-fiction animée voit un jeune adolescent nommé Chiro (exprimé par Greg Cipes), faire équipe avec les cinq singes cyborg de haute technologie, devenir le combattant courageux, le leader audacieux et le grand héros qu’il a toujours voulu être.

L’émission a été initialement diffusée en 2004 sur ABC Family dans le bloc de programmation Jetix et a également été diffusée sur Toon Disney. Les autres acteurs impliqués dans la série incluent Kevin Michael Richardson (Antauri), Kari Wahlgren (Nova), Corey Feldman (SPRX-77), Tom Kenny (Gibson), Clancy Brown (Otto), MarHamill (Skeleton King). L’émission se compose de 52 épisodes, répartis sur quatre saisons.

Aucune date de sortie Disney + n’a encore été officiellement annoncée.



Avez-vous hâte de voir «Super Robot Monkey Team Hyper Force Go» sur Disney +?

Source – Walt Disney Television Animation News

