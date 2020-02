Super Sonic est presque apparu dans ‘Sonic The Hedgehog’

Le réalisateur de Sonic The Hedgehog, Jeff Fowler, a récemment révélé que Super Sonic était presque dans le film.

Le hérisson bleu préféré de tous a conquis le monde! Le film a été félicité pour ses nombreuses références au jeu vidéo Sonic tout en créant son propre mythe. Maintenant que Sonic The Hedgehog est sorti, le réalisateur Jeff Fowler a discuté des premières étapes de l’introduction du personnage sur grand écran. Dans une récente interview avec Comicbook.com, le réalisateur a révélé que Super Sonic, le favori des fans, était presque apparu dans le film.

“Il n’était pas logique d’apporter le truc Super Sonic pour le moment. Je veux dire, il y avait des versions très anciennes du script et des contours où … parce que nous savions que c’était quelque chose de très important dans la mythologie des fans, ou la mythologie que les fans aiment. Et Chaos Emeralds est certainement une partie énorme, remontant même au premier match en 91, et c’était certainement quelque chose que nous essayions de voir. Comme, “Est-il judicieux d’inclure l’un d’eux?” Mais encore une fois, pour en revenir à ce que j’ai dit à propos de la simplicité de celui-ci et juste pour commencer vraiment à partir de la version la plus simple et ne pas essayer d’en faire trop, il me semblait simplement: «Allons juste… faisons les origines comme Sonic et Robotnik et essayez de clouer ces personnages avant de pouvoir potentiellement l’ouvrir à certains de ces éléments des jeux que les fans connaissent et aiment.

Le réalisateur Jeff Fowler vient certainement d’un point de vue pratique quand il s’agit de laisser partir le personnage classique. Aussi étonnant que cela aurait été de voir le personnage sur grand écran, cela aurait été une parodie de ne pas rendre justice au personnage. Il y avait des tonnes de personnages omis du film tels que Knuckles. Cependant, maintenant que le film de jeu vidéo est un succès, une suite est sûrement à l’horizon!

Êtes-vous déçu que Super Sonic n’apparaisse pas dans Sonic The Hedgehog? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Sonic the Hedgehog:

SONIC THE HEDGEHOG est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (James Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Jim Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.

Réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario écrit par Patrick Casey, Josh Miller et Oren Uziel, le film présente le talent vocal de Ben Schwartz en tant que personnage titulaire et met en vedette James Marsden dans le rôle du shérif Tom Wachowski, Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, Neal. McDonough en tant que major de l’armée américaine Bennington, Tika Sumpter en tant que Mme Wachowski, Lee Majdoub en tant que pierre et Frank C. Turner en tant que Crazy Carl. Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard et Elfina Luk jouent également le rôle principal.

Sonic the Hedgehog est actuellement en salles.

Source: Comicbook.com