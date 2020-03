Superbe bannière pour la “Wonder Woman 1984” de Gal Gadot révélée

Une superbe bannière promotionnelle pour Wonder Woman 1984 de Gal Gadot a été repérée au centre-ville de Los Angeles.

Il y a eu de nombreux retards de sortie et de production de films cette semaine en raison des préoccupations croissantes des coronavirus. Cependant, deux des films de bandes dessinées les plus attendus de l’année dans Black Widow et Wonder Woman 1984 respectent toujours leurs dates de sortie. Au cours des derniers jours, du nouveau matériel promotionnel de Wonder Woman 1984 a été publié et semble suggérer que le film s’en tiendra à sa date de sortie en juin. Toutes les nouvelles affiches ont toujours la date de sortie du 5 juin, mais nous avons vu à quelle vitesse un studio peut retirer un film de son calendrier de sortie.

La réalisatrice Patty Jenkins a récemment tweeté une toute nouvelle affiche de mouvement pour Wonder Woman 1984 qui présente Gal Gadot dans l’armure Golden Eagle. À Los Angeles, cette affiche Wonder Woman 1984 a maintenant été repérée sous forme de bannière gracieuseté de Reddit. Vous pouvez consulter les nouvelles bannières Wonder Woman 1984 aux côtés d’affiches de personnages précédemment publiées ci-dessous.

AUTRE: bannière promotionnelle WW84 en L.A de DC_Cinematic

Pensez-vous que Wonder W0man 1984 sera retardé? Le film pourrait-il sortir sur HBO Max? Ou aurons-nous bientôt une nouvelle bande-annonce? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 5 juin 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant les films touchés par le coronavirus.

Source: Reddit

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.