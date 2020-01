Supergirl Recap: Saison 5 Episode 10 – Jeremy Jordan revient en tant que Winn

Une crise en moins, un million de nouvelles à venir. La Supergirl de dimanche a débuté avec Kara & Co. luttant pour traiter la réalité de la vie sur Earth-Prime, où Lex Luthor est un parangon de bonté et le Brainiac-5 coule comme du vin. (Nous y reviendrons plus tard.)

Comme Lex l’a expliqué à une Lena naturellement désorientée, ils vivent maintenant dans un monde où Supers et Luthors travaillent en harmonie pour le bien de l’humanité, décrivant ce partenariat public comme “ la dissimulation parfaite ” pour leurs agitations latérales moralement douteuses. Plus tard, Lex a proposé une trêve ténue avec Supergirl, ne serait-ce que pour éviter de déclencher une autre guerre «salissante», mais Kara n’était pas encore sur le point de signer sur des lignes pointillées.

Naturellement, la principale préoccupation de Kara était de savoir comment ce nouvel arrangement pouvait avoir un impact négatif sur sa relation fragile avec Lena, alors elle est immédiatement allée dire la vérité à son ennemi. “Je sais que tu penses que Lex est un homme bon …” commença Kara, seulement pour apprendre que Lex avait déjà restauré les souvenirs de Lena. Il a également fait de même pour leur mère, qui a fortement suggéré que Lena s’aligne avec Lex sur Kara. Au moins avec lui, “vous ne risquez pas vos émotions”, a-t-elle déclaré.

Lena a finalement suivi les conseils de sa mère, mais seulement après avoir soumis Lex à un test de détection de mensonge rigoureux. Non seulement a-t-il admis être seul, mais il a même promis d’éviter les «homicides inutiles», ce qui était en fait une assez grande amélioration pour lui. Bien sûr, Lena ne sait pas techniquement que Lex et Lillian complotent la domination du monde sur le côté, mais elle le saura probablement assez tôt. Encore une semaine pour les Luthors.

Pendant ce temps, le DEO a accueilli une réunion des esprits – euh, les cerveaux – quand Brainy s’est soudain retrouvé entouré d’autres versions de lui-même, y compris une femelle Brainiac-5 jouée par la vraie sœur de Jesse Rath / Hawaii Five-0 star Meaghan Rath. Il s’avère qu’un trou de ver a transporté les clients d’Al’s Bar (s) de diverses terres détruites vers l’Al’s Bar on Earth-Prime. La visite initiale du gang nous a réintroduit sur plusieurs visages familiers, y compris des versions alternatives des sorcières qui ont ressuscité Reign. (Dans les nouvelles liées … rappelez-vous Reign?!)

Il a été rapidement révélé que l’un des Brainiacs les plus rebelles et / ou meurtriers avait réussi à mettre son monde en bouteille avant qu’il ne soit détruit, et avec l’aide des sorcières, il prévoyait de l’ouvrir en plein milieu d’Al’s Bar. La motivation d’Evil Brainy était qu’il n’était pas juste qu’un seul monde survive à la crise – une plainte assez sensée. Ce qui était moins logique, cependant, était la décision de la série de jouer “It’s Gonna Be Me” de NSYNC pendant la grande confrontation de l’épisode. Pas que je me plains ou quoi que ce soit.

Afin de sauver la situation, Brainy a retiré ses inhibiteurs mentaux, lui permettant d’embrasser son vrai moi pour la première fois. Mais avant que les autres Brainiacs ne se séparent, la version féminine a offert cet avertissement effrayant: «J’ai combattu contre Lex Luthor, et cela a conduit à une catastrophe au-delà de l’imagination. Si vous voulez sauver votre monde, vous devez travailler avec Lex. Vous devez tout abandonner et tous ceux qui vous sont chers jusqu’à ce que les mondes soient sauvés. »Malheureusement,« tout et tout le monde »inclut sa relation avec Nia, ce qui entraîne une véritable déception d’une rupture.

Les histoires principales de cette semaine ont fusionné dans la scène finale, alors que Brainy a juré d’aider Lex à vaincre Leviathan. Les informations sur cet ennemi omniprésent sont apparemment rares sur Earth-Prime, mais un “sosie” du futur pourrait avoir les réponses qu’il recherche. Et le garçon a-t-il l’air familier:

