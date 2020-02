Supergirl Recap: Saison 5 Episode 13 – La nouvelle relation de Kara et Lena

HISTOIRES CONNEXES

Supergirl a célébré un jalon majeur dimanche en accordant à son héroïne titulaire le désir de son cœur: la chance de réparer les choses avec Lena. (L’épisode tordu a également tué tout le monde dont Kara s’est toujours soucié, mais allez, concentrons-nous sur le positif ici.)

La transition épique est venue avec la permission de M. Mxyzptlk, qui ressemble maintenant étrangement à la moitié non-Matthew Perry du redémarrage d’Odd Couple de CBS. Comme il l’a expliqué, son extérieur précédent – celui de l’acteur Peter Gadiot, qui incarnait le personnage de la saison 2 – n’était qu’un déguisement pour charmer la fille d’acier. C’est sa vraie forme. De plus, ses pouvoirs ne fonctionnent désormais que pour aider ceux qu’il a précédemment lésés. Et vous ne savez pas, Kara est la dernière victime dont il a besoin pour vérifier sa liste.

Mais que pouvait-elle attendre du filou perfide? Simple: “Votre meilleure amie pense qu’elle est votre ennemie”, lui a rappelé Mxyzptlk. “La pire partie? C’est ta faute.” C’était un coup bas, c’est sûr, c’est probablement pourquoi Kara a saisi sa première opportunité disponible pour le ramener à la Cinquième Dimension.

Finalement, cependant, la possibilité de rafistoler les choses avec Lena est devenue suffisamment séduisante pour que Kara forme une alliance temporaire avec le lutin interdimensionnel. Que les jeux commencent!

PREMIER ESSAI | Dire que les aventures de Kara à travers le temps et l’espace ont pris un départ difficile serait un grave – en fait, faites que Graves – un euphémisme. Elle a d’abord voyagé vers la saison 4, peu de temps avant qu’elle et Lena ne soient attaquées par Mercy, pour larguer une bombe à elle. “Vous ne devriez pas avoir à être aussi cynique”, a-t-elle dit à Lena. «Le monde vous a rendu cynique parce que vous avez été trahi tant de fois. Par ta mère, ton frère… et maintenant moi. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Je suis… Supergirl! “

Lena a été naturellement surpris par cette révélation, et comme elle n’avait plus Kara à qui se confier, elle l’a envoyée à Metropolis pour un tête-à-tête avec Sam. “Si le vrai Kara pensait que j’étais un méchant, c’est peut-être tout ce que je suis vraiment”, a-t-elle dit, bien que Sam n’ait pas tardé à lui rappeler qu’elle avait toujours été un héros dans l’âme. “Je vous remercie. J’avais vraiment besoin d’entendre ça, »répondit Lena.

Cela aurait pu marquer la fin des ennuis de Kara et Lena, sans un autre complot qui avait déjà été mis en route. C’est à cette époque que l’agent Liberty (ugh) a empoisonné l’atmosphère avec de la kryptonite. Lena a pu sauver Supergirl dans la chronologie originale, mais maintenant qu’elle était à Metropolis pour visiter Sam, elle ne pouvait tout simplement pas se rendre au DEO assez rapidement. (Pour mémoire, cette scène d’Alex visitant la tombe de Kara est quelque chose que je ne veux jamais revisiter. Maintenant, je sais ce que tous les fans d’Arrow ont ressenti.)

DEUXIÈME ESSAI | Cette fois, Kara était revenue au moment de la saison 3 où elle avait demandé si Lena possédait encore de la kryptonite. Sa théorie parfaitement logique suggérait que Lena pourrait accepter d’arrêter de l’utiliser si elle savait que cela mettait Kara – pas seulement “Supergirl” – en danger. Et bien qu’elle ait techniquement raison, cela ne lui a fait de mal qu’à long terme, car Lena a choisi de ne pas participer à la lutte contre les Worldkillers.

Dans cette chronologie, Mon-El n’est jamais retournée vers le futur, donc Kara a pu consulter son ancienne pression sur la situation de Lena. Poofing retour à cette nuit tristement violente à la maison de la mère de Sam, Kara a demandé l’interprétation de Mon-El de la réaction de Lena. “Vous méritez la même compassion que vous montrez aux autres”, a-t-il conclu. (J’aurais peut-être ri quand Mxyzptlk a dit à Kara: “Je n’ai jamais compris ce que tu as vu en lui”, mais Mon-El me manque vraiment. Et Kara ressent clairement la même chose, en fonction de la façon dont elle le regardait. suite de la trentaine!)

OK, voici où les choses sont devenues un peu dingues: Reign est apparu et a tenté de tuer la mère de Sam, mais elle a été contrecarrée par Lena, qui a écrasé la fête avec une nouvelle invention (sans Kryptonite!) Pour libérer Sam du contrôle du règne. Et ça a fonctionné… jusqu’à ce que ça ne marche pas. Après quelques secondes, Reign était de retour au volant – et Lena était sa première victime. (Halet!) Mon-El a pu la faire tomber, mais non sans se sacrifier également dans le processus. (Double souffle!)

TROISIÈME TENTATIVE | Avec deux échecs colossaux à son actif, Kara n’a rien laissé au hasard cette fois-ci, remontant au moment où elle s’est liée pour la première fois avec Lena dans la saison 2. Non seulement cette version de Lena n’était pas en colère contre le secret de Kara, elle était ravie! “Mon cousin et ton frère, ils se sont trompés”, a expliqué Kara. “Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble, un Luthor et un Super travaillant en équipe.” Malheureusement, ces perspectives positives se sont avérées de courte durée.

Retour au procès très médiatisé de Lillian, où Lena a été invitée à révéler l’identité secrète de Supergirl sur le stand. Elle a refusé, naturellement, d’attraper la colère d’un Ben Lockwood. Sa femme, son fils et son père – sous la direction du chef de culte Thomas Coville – ont tous sauté à la mort, croyant que Supergirl les sauverait. «Si les gens savaient qui elle était, ils cesseraient de l’adorer», a expliqué Ben. Mais quand Lena a toujours refusé de sortir son meilleur ami, elle et Thomas ont été kidnappés par Otis, un autre visage que je n’ai jamais voulu revoir.

En mettant la sécurité de Lena au-dessus de tout, Kara a tenu une conférence de presse s’annonçant comme Supergirl, mais cela n’a fait que provoquer plus de chagrin. Elle a appris lors d’un reportage ultérieur que les partisans de l’agent Liberty visaient tout le monde dans le cercle restreint de Kara, y compris Cat Grant. Il n’y a eu – pause pour plus de halètements – aucun survivant.

QUATRIÈME TENTATIVE | Puis vint une approche radicalement différente du problème: “Je pense que Lena serait mieux si elle et moi n’étions jamais amis”, a suggéré Kara, à quel point elle a été abandonnée au milieu d’une ville nationale déchirée par la guerre avec laquelle Lena a gouverné. un poing de fer (et quelques robots d’attaque HOPE embêtants).

Même avec Winn et Mon-El autour, cette réalité n’était pas un bueno, donc Kara a été forcée de retourner à la planche à dessin. Pour être juste, cela a pris un peu plus d’effort cette fois, car Lena exploitait l’énergie de la Cinquième Dimension dont Mxyzptlk avait besoin pour ses tours de magie. Heureusement, tout le monde a (surtout) réussi à passer ce temps.

EN CONCLUSION | Alors, qu’est-ce que Kara a appris de ses mésaventures à travers le temps et l’espace? Apparemment, aucune modification de leur passé ne peut réparer ce qui est devenu son amitié et celle de Lena. En fait, Kara lui en a dit autant lors d’une de leurs conversations de balcon les plus troublantes.

«J’ai fait une erreur en vous cachant mon identité», a-t-elle déclaré. “Mais le passé est le passé, et je ne peux pas le changer. Que vous me pardonniez ou non, c’est votre choix, tout comme c’est votre choix de travailler avec Lex. J’ai fini de me blâmer pour tes mauvaises décisions. ” Elle a expliqué que Lena est désormais responsable de ses propres actions. “Si vous me pardonnez, je serai là pour vous. Mais si vous continuez à travailler avec Lex, je ferai tout ce que je peux pour vous arrêter – tout comme je le ferais pour tout autre méchant. “

Vos réflexions sur la 100e heure de Supergirl? Quel visage de retour étiez-vous le plus heureux de voir? Et qu’espérez-vous que vous ne reverrez plus jamais? Noter l’épisode jalon ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur l’état de la série.