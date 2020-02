“Supergirl” Saison 5: Chris Wood revient sous le nom de Mon-El – Photos du premier regard

HISTOIRES CONNEXES

Maintenant, c’est une jolie image. Chris Wood revient à Supergirl pour le 100e épisode du drame CW (23 février, 9 / 8c) et TVLine a votre premier aperçu exclusif des retrouvailles tant attendues de Mon-El avec ses copains costumés.

Wood, qui est également récemment revenu dans l’univers de Vampire Diaries via Legacies, semble parfaitement adapté et barbu dans nos aperçus. Il semble également être au milieu d’une conversation tendue et / ou déroutante entre Kara (Melissa Benoist), Winn (Jeremy Jordan), Alex (Chyler Leigh), une Kelly bien armée (Azie Tesfai) et J’onn (David Harewood).

En plus de Wood, TVLine a également confirmé qu’Odette Annable et Sam Witwer apparaîtront respectivement comme Samantha Arias (alias Reign) et Ben Lockwood (alias Agent Liberty). Annable a été vu pour la dernière fois dans la finale de la troisième saison de Supergirl (2018), tandis que Witwer est apparu le plus récemment dans la quatrième saison de l’émission (2019).

Comme indiqué précédemment, l’heure marquante de Supergirl présentera également Thomas Lennon (Reno 911!) En tant que nouveau M. Mxyzptlk, précédemment joué par Peter Gadiot dans la saison 2. Selon le synopsis officiel de l’épisode, «Mxyzptlk revient avec une proposition pour Kara : Et si elle pouvait remonter le temps et révéler à Lena son secret avant que Lex ne le fasse? Les choses seraient-elles différentes? En repensant aux moments clés de la série, Kara doit décider si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena. »

Êtes-vous excité de voir Mon-El de retour à National City? Et quels sont vos espoirs pour le 100e épisode de Supergirl?