Supergirl Villains Reign & Agent Liberty reviendra pour le 100e épisode

Le 100e épisode de Supergirl aura toute une collection de personnages alors que les méchants Reign et Agent Liberty reviendront pour l’épisode.

Le prochain épisode de Supergirl semble mettre Kara Danvers à rude épreuve. Sur la base de ce que nous savons, l’épisode à venir se concentrera sur Supergirl concluant un accord avec le fauteur de troubles DC Mxyzptlk afin de révéler à Lena Luthor son secret avant Lex Luthor. Cela aura apparemment quelques conséquences, car les antagonistes Reign et Agent Liberty reviendront également.

Dans Supergirl, l’agent Liberty est joué par Sam Witwer. Dans l’émission, la vie de l’agent Liberty a été déchirée après une attaque extraterrestre, l’obligeant à consacrer sa vie à l’éradication de la vie extraterrestre sur terre. Cela a mis l’agent Liberty en conflit avec Supergirl à plusieurs reprises avant d’être envoyé en prison pour ses divers crimes.

Reign, joué par Odette Annable, était un antagoniste majeur de la troisième saison de Supergirl. Dans ce document, Reign avait quelque chose d’une histoire tragique, envoyée sur terre pour la détruire, mais, comme Supergirl, a été élevée par des humains et ignorait sa moitié tueuse du monde, la divisant finalement en deux personnalités différentes. Le côté humain d’elle a finalement pu triompher du côté du règne et le détruire apparemment pour toujours. Mais il semble que Supergirl jouant avec la chronologie pourrait juste annuler cette fin heureuse. On ignore actuellement l’ampleur du rôle que jouera Reign et Agent Liberty dans le 100e épisode de Supergirl.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous heureux d’apprendre que Reign et Agent Liberty reviendront pour le 100e épisode de Supergirl? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Reign et Agent Liberty reviendront pour le 100e épisode de Supergirl. Voici le synopsis officiel:

THOMAS LENNON («RENO 911») ÉTOILES INVITÉS DANS LE 100E ÉPISODE DE SUPERGIRL – Mxyzptlk (star invitée Thomas Lennon) revient avec une proposition pour Kara (Melissa Benoist) – et si elle pouvait remonter le temps et dire à Lena (Katie McGrath) son secret avant Lex, les choses se passeraient-elles différemment? En repensant aux moments clés de la série, Kara doit décider si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena. Des visages familiers reviennent dans cet épisode spécial. Jesse Warn a réalisé l’épisode avec une histoire de Robert Rovner et Jessica Queller et une télédiffusion de Derek Simon et Nicki Holcomb (# 513). Date de diffusion originale 2/23/2020.

Supergirl stars Melissa Benoist comme Kara Danvers / Supergirl, Mehcad Brooks comme James Olsen / Guardian, Chyler Leigh comme Alex Danvers, Katie McGrath comme Lena Luthor, Jesse Rath comme Querl Dox / Brainiac 5, Nicole Maines comme Nia Nal / Dreamer, Andrea Brooks comme Eve Teschmacher, Julie Gonzalo comme Andrea Rojas / Acrata, Staz Nair comme William Dey, Azie Tesfai comme Kelly Olsen et David Harewood comme J’onn J’onzz / Martian Manhunter.

Supergirl est diffusée le dimanche à 21 h 00. sur The CW.

Source: TV Line

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC