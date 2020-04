Superhero Bits: Charlie Cox démystifie la rumeur ‘Daredevil’ sur ‘Spider-Man 3’, ‘The Tick’ Auction & More

Vous voulez mettre la main sur des costumes et des accessoires de La tique série sur Amazon? Prêt pour Godspeed pour revenir à Le flash? Vous voulez jouer à un mini-jeu dans Dead PoolLa chambre de Fortnite? Comment se déroule la construction Avengers Campus venir? Quel personnage a fait Anne Hathaway pense qu’elle auditionnait dans Le chevalier noir se lève? Lequel Smallville étoile a dû refuser un rôle dans The Suicide Squad? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Jetez un œil dans les coulisses de la récente DC’s Legends of Tomorrow épisode “The Great British Fake-Off”.

Si vous voulez mettre la main sur des accessoires et des costumes d’Amazon La tique série, une vente aux enchères arrive.

Godspeed revient dans un teaser pour le 18e épisode à venir de la sixième saison de Le flash série sur The CW.

Fortnite les joueurs ont trouvé un mini-jeu secret dans Dead PoolChambre leur permettant de prendre Wade Wilson ski.

Tout le monde est impatient d’utiliser le métier à tisser du destin dans le prochain épisode de la saison DC’s Legends of Tomorrow.

Le flash étoile Grant Gustin a révélé qu’il était à l’origine censé apparaître à nouveau dans La FlècheC’est la deuxième saison.

Artiste de concept Andy Park a partagé une conception plus inspirée des insectes de Mante dans Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

De nouvelles photos d’espionnage montrent un quinjet en construction au Avengers Campus expansion à Disneyland.

