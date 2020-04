Superhero Bits: Clark Gregg rejoint Cameo for Charity, Disney + ajoute des avatars X-Men et plus

Saviez-vous qu’il y avait une fois Daredevil dessin animé en développement qui aurait eu un acolyte canin? Vouloir aider Agents du SHIELD étoile Clark Gregg soutenir une bonne cause? Lequel X Men que choisirez-vous pour votre avatar Disney +? Le Univers cinématographique Marvel être une simulation informatique? Comment les partisans de La coupe Snyder de Ligue de justice sur Twitter se faire farcir? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un nouvel épisode de Joe QuesadaSérie de vidéos hebdomadaire de YouTube avec un créateur de bandes dessinées Mark Millar.

Stargirl actrice Brec Bassinger a dit qu’elle voulait faire un croisement avec The CW Super Girl à un moment donné.

Puisque les gens s’y sont intéressés, voici deux panneaux de présentation de la proposition de bande dessinée Daredevil de 1982 sur laquelle la couverture de Frank Miller a mis le kibosh. pic.twitter.com/F1RGFzjTEa

Tom Brevort publié John Romita Sr. art pour une proposition Daredevil dessin animé avec Lightning the Super Dog.

Agents du SHIELD étoile Clark Gregg a rejoint Cameo et versera tous les bénéfices au Frontline Responders Fund.

Une nouvelle promo pour la série DC Universe Stargirl dévoile le compagnon robot télécommandé des super-héros BANDE.

Marvel étend son Marvel Unlimited abonnement à lecture frénétique avec un nouveau niveau de collections gratuites.

Voici un autre regard sur crâne Rouge dans Avengers: Infinity War/Fin du jeu, ressemblant à Han Solo sur Hoth.

Le nouveau PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, aime les publications sur Twitter concernant Zack Snyder coupe de Ligue de justice.

