Superhero Bits: Iron Man VR retardé indéfiniment, Barbara Gordon arrive dans la saison 3 de Titans et plus

Envie de sentir comme The Punisher? Voulez-vous apprendre à dessiner Groot? Où est un Homme chauve-souris cosplayer essayant de garder les gens hors des rues avec un Batmobile? Comment est l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson ruiner les super-héros cette fois? Vous voulez jouer en tant que Dead Pool dans Fortnite? Pourquoi était Venin tendance sur Twitter avant le week-end? Êtes-vous déçu que Iron Man VR a été retardé? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Vous pouvez dessiner une version adorable de Groot de gardiens de la Galaxie vous avec ce tutoriel vidéo.

Dylan Walsh rejoint le casting de The CW’s Superman et Lois comme General Lane, le père de Lois et Lucy.

En 1991, Marvel a introduit une carte à échanger Thor’s Hammer déclarant que Mjölnir était fait du métal asgardien Uru, pesant 42,3 livres – mais ils ne spécifiaient pas où dans l’univers. Ce poids sur la lune de Mars Deimos, par exemple, correspond à 140 000 livres sur Terre. pic.twitter.com/v984LzCJYr

– Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 2 avril 2020

Neil deGrasse Tyson est de retour sur ses conneries habituelles en apportant la vraie science dans le Marvel Comics univers.

Titans réalisateur / directeur de la photographie Boris Mojovski confirmé Barbara Gordon / Batgirl vient à la série.

Dead Pool est maintenant l’un des skins disponibles pour jouer dans Fortnite pour ceux qui ont acheté le Battle Pass.

Apparemment Iain Glenn a dit qu’il reviendrait Bruce Wayne pour la troisième saison de Titans sur DC Universe.

#BATMAN PATRULLA MONTERREY?

En las calles del centro de #Monterrey se vio al Batimóvil patrullando y mandando un mensaje a la ciudadanía para resguardarse en sus casas y evitar la propagación del #coronavirus. pic.twitter.com/RNBeOJWGpp

– Portal MX (desde?) (@PortalMX_) 28 mars 2020

Quelqu’un est descendu dans les rues de Monterrey à Nuevo León, au Mexique, dans un Batmobile pour dire aux gens de rester à la maison.

ComicHubLa solution de distribution de l’agitation des coronavirus de l’industrie de la bande dessinée ne se produira pas après tout.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: