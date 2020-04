Superhero Bits: John Cena pourrait taquiner le film X-O Manowar, l’entraînement ‘Shang-Chi’ de Simu Liu et plus

Vous voulez voir comment Simu Liu fait l’entraînement Marvel à la maison pour Shang-Chi? Est John Cena taquiner un X-O Manowar un film de Valiant Comics? Quelle part du secret gardiens de la Galaxie Oeuf de Pâques a été trouvé? Le saviez-vous Clint Eastwood presque joué vieux Bruce Wayne dans un Batman Beyond film? Lequel X Men les méchants apparaîtront dans Thor: Amour et tonnerre? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Découvrez comment Femme araignéeLe costume a changé à travers l’histoire sur les pages de Marvel Comics.

Thor: Ragnarok costumière Mayes C. Rubeo est de retour pour la prochaine suite, Thor: Amour et tonnerre.

Couvertures inutilisées pour les numéros de Sensational She-Hulk de John Byrne, abandonnés après avoir quitté la série. (Il reviendra plus tard) pic.twitter.com/qYP7rMNuWj

– Tom Brevoort (@TomBrevoort) 3 avril 2020

Tom Brevoort découvert quelques couvertures inutilisées de She-Hulk sensationnelle avec l’oeuvre de John Byrne.

James Gunn dit environ 60% du secret gardiens de la Galaxie L’œuf de Pâques a été découvert par les fans.

Joel McHale transmet The Torch dans cette nouvelle promo pour la prochaine série DC Universe / The CW Stargirl.

Shazam! écrivain Henry Gayden rappelait être un assistant sur Spider-Man 3 pour la scène de danse de Peter Parker.

Rob Liefeld vendu aux enchères des illustrations de Harley Quinn et Dead Pool faire équipe pour la charité. Restez à l’écoute pour plus.

Mortal Kombat 11 directeur créatif Ed Boon veut voir un live-action Iinjustice: des dieux parmi nous film arriver.

