Superhero Bits: la production de ‘Black Adam’ peut être retardée, comment Don Cheadle a été proposé War Machine & More

Depuis combien de temps Don Cheadle doit décider s’il accepterait le rôle de Machine de guerre? Vous voulez apprendre à dessiner Homme araignée d’un artiste Marvel? Qui est Samuel L. JacksonEst le préféré Vengeur? Qu’est-il arrivé à George Miller«S Justice League: Mortal? Volonté Korg trouver l’amour dans Thor: Amour et tonnerre? Le X Men faire leurs débuts MCU dans un Spider-Man 3 scène de crédits? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un Homme araignée leçon de dessin du directeur créatif de Marvel sur le thème du divertissement, Brian Crosby!

Samuel L. Jackson dit son membre préféré de Les Vengeurs, outre Nick Fury, est en fait Veuve noire.

Voir quoi Le flash ressemble à un costume noir sur cette photo Grant Gustin partagé à partir d’une séance de montage de costumes.

Cascadeur Jesse LaFlair a révélé comment Sophie TurnerSunt double pour Phénix sombre s’est cassé la jambe sur le plateau.

Star de l’univers cinématographique Marvel Elizabeth Olsen s’assoit pour lire un conte de Pâques Toy Story pour aider à passer le temps.

Dwayne Johnson dit la production sur Adam noir pourrait être repoussé plus tard en août, peut-être en septembre.

Artiste de concept Constantine Sekeris partagé ce look très différent pour Brie Larson comme Captain Marvel.

Chris Pratt a confirmé que Star-Lord laisser tomber l’orbe gardiens de la Galaxie a été improvisé.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: