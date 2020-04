Superhero Bits: Le retour de ‘Supergirl’ repoussé une autre semaine, ‘Superman & Lois’ ajoute Lana Lang et plus

Quelle est la nouvelle date de retour pour Super Girl? Pourquoi n’a-t-il pas Kaley Cuoco utilisez l’accent de Brooklyn pour Harley Quinn? Le saviez-vous Superman une fois mis en quarantaine pour sauver les gens d’un virus? Qui joue Lana Lang sur Superman et Lois? Y a-t-il un caché Avengers Oeuf de Pâques à Thor? Pourquoi Veuve noire co-star Florence Pugh fermer ses commentaires Instagram? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Boss Logic créé cet art qui tourne Les Vengeurs dans les vrais héros, médecins et infirmières combattant le coronavirus.

Super Girl devait initialement revenir ce mois-ci, mais maintenant il a été repoussé encore une semaine pour 3 mai.

Une promo pour la prochaine série DC Universe / The CW Stargirl taquine le Justice Society of America & plus

Harley Quinn showrunners a expliqué pourquoi Kaley Cuoco n’a pas utilisé l’accent de Brooklyn, la signature du personnage.

Découvrez de nouvelles photos inédites de la finale originale de la première saison de la série DC Universe Titans.

N’oubliez pas cela une fois Superman s’est mis en quarantaine pour sauver tout le monde d’une pandémie mortelle.

Artiste conceptuel Marvel Ryan Meinerding a partagé cette affiche hommage à Homme de fer qui a été faite pour D23 Expo.

Emmanuelle Chriqui rejoint le casting de Superman et Lois comme Lana Lang et Erik Valdez est son mari.

