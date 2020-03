Superhero Bits: les créateurs de bandes dessinées veulent un nouveau crossover Marvel vs DC, Evangeline Lilly s’excuse, etc.

Pourrait-il y avoir Marvel vs DC croisement qui se réunit après la fin de la pandémie de coronavirus? Vous voulez apprendre à dessiner Homme araignée? Quand est-ce Awesome Con être reporté à? Lequel L’homme de fer 2 acteur a été arrêté et pourquoi? Avez-vous lu Evangeline LillyLes excuses de sa mauvaise position sur l’auto-quarantaine des coronavirus? Quelle est la nouvelle date de première pour Stargirl? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Un tas de créateurs de bandes dessinées demandent un Marvel vs DC crossover pour augmenter les ventes une fois le coronavirus terminé.

La Flèche co-créateur Marc Guggenheim essayé plusieurs fois d’avoir Justin Hartley à apparaître sur le drame CW.

Marvel Comics a publié une vidéo détaillée sur la façon de dessiner votre wallcrawler de quartier amical Homme araignée.

La convention de la culture pop Mid-Atlantic Awesome Con a été reportée à décembre en raison d’un coronavirus.

La CW a poussé la première de Stargirl retour d’une semaine au 19 mai en raison de problèmes de planification liés aux coronavirus.

Les Vengeurs étoile Jeremy Renner a sorti un tout nouvel album afin d’aider à «unir les gens de manière pure».

Comic Con Magazine a publié un nouveau Morbius affiche tournant Jared Leto dans le titulaire Homme araignée scélérat.

Nouveaux épisodes de Batwoman et Super Girl sont poussés à une date inconnue en raison de problèmes de planification du coronavirus.

