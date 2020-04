Superhero Bits: Mike Mignola enchère des croquis de «Hellboy» pour la charité, des secrets de «Stargirl» taquinés et plus

Vous voulez regarder une série de vidéos hebdomadaire hébergée par Marvel’s Joe Quesada? Pourrions-nous voir La lanterne Verte ou Le flash apparaître Stargirl? Vous voulez mettre la main sur un Mike Mignola esquisser et soutenir une bonne cause? Qu’est-ce que Michael Caine avoir à dire sur le rôle de Alfred dans Batman commence? Vous voulez être intronisé au Corps des lanternes vertes. par acteur de voix Phil LaMarr? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un autre spot promotionnel pour Stargirl, arrivant bientôt sur DC Universe suivi d’un premieer sur The CW après.

Directeur créatif de Marvel Entertainment Joe Quesada a lancé Joe Q’s Morning Warm-Up, une série de vidéos hebdomadaires.

Jensen Ackles reconstitué une scène de l’animation Batman: sous le capot rouge film coincé à la maison.

Geoff Johns taquiné que nous pouvions voir une version différente de Le flash et La lanterne Verte dans le Stargirl séries.

Voici une scène bonus de DC’s Legends of Tomorrow avec plus de M. ParkerÉmission de télévision.

Image Comics a confirmé qu’aucune nouvelle version numérique / physique n’arrivera cette semaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Voici une nouvelle affiche pour Stargirl, et il y en a quelques autres que vous pouvez consulter sur Ressources de bandes dessinées.

Mike Mignola vend aux enchères des œuvres d’art originales Hellboy pour soutenir l’association caritative World Central Kitchen.

