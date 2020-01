“Superman et Lois” commandés pour une série à The CW – “Supergirl” Spinoff

Alors qu’Arrow approche de sa fin, l’Arrowverse se maintiendra à tout le moins à six programmes, maintenant que Superman & Lois a été officiellement commandé pour une série à The CW.

La CW a annoncé mardi que le rejeton de Supergirl, titré par les vétérans d’Arrowverse Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, avait été commandé pour une série pour la saison télévisée 2020-21. En tant que tel, il rejoindra l’ardoise de super-héros du réseau aux côtés de The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman et Black Lightning récemment renouvelé.

Reste à déterminer: l’épisode pilote dérivé de la porte dérobée d’Arrow, “Green Arrow et les Canaries” (diffusé le mardi 21 janvier), sera également diffusé en série …? Restez à l’écoute!

Superman & Lois – qui filmera toujours son premier épisode ce printemps, avant les May Upfronts – suit «le journaliste le plus célèbre du super-héros et de la bande dessinée le plus célèbre du monde» alors qu’ils font face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent l’être. les parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui. Basé sur les personnages de DC créés par Jerry Siegel et Joe Shuster, le pilote sera écrit et produit par Todd Helbing (The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns serviront également d’EP sur le projet de Berlanti Productions. en association avec Warner Bros. Television.

Hoechlin est à l’origine du rôle de Superman / Clark Kent de Arrowverse dans la première de la saison 2 de Supergirl, tandis que Tulloch, qui a fait ses débuts en tant que Lois dans le crossover “Elseworlds” de 2018. Les deux sont actuellement en vedette dans le crossover “Crisis on Infinite Earths” de cette saison télévisée, qui reprend / se termine mardi soir.

La CW a également ordonné à la série Walker, sa réimagination du Walker de longue date, Texas Ranger, avec le vétéran surnaturel Jared Padalecki; obtenir des détails ici.

