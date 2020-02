‘Superman et Lois’ jette les enfants, Avengers Anime arrive bientôt sur Disney + & More / Film

Qui joue Clark Kent et Lois laneLes enfants Superman et Lois? Quelle erreur a fait Marvel Comics faire dans un récent Capitaine Amérique bande dessinée? Avez-vous entendu que vous obtiendrez tout Crise sur des terres infinies sur le Blu-ray de la dernière saison de La Flèche? Quel est le score de Rotten Tomatoes Oiseaux de proie? Quand Les Vengeurs des séries animées arrivent sur Disney +? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Mojo révèle la vérité sur Concours des champions de Marvel! Le jeu est truqué, et il le secoue.

Jordan Elsass et Alexander Garfin jouera les fils de Clark Kent et Lois lane dans Superman et Lois.

Hé, @marvel, je vous assure que Stan Lee n’a pas créé Captain America. C’est affreux et un peu pour Joe Simon et sa famille. Faire ensemble! pic.twitter.com/bwsQZRuNZ9

– robliefeld (@robertliefeld) 5 février 2020

Rob Liefeld a appelé Marvel Comics pour avoir dit à tort que Stan Lee est le co-créateur de Capitaine Amérique.

Le flash showrunner Eric Wallace dit Cisco sera de retour avec le retour d’un méchant majeur dans la série.

The Take revient sur l’évolution de Harley Quinn, de Batman: la série animée jusqu’à aujourd’hui.

La sortie Blu-ray de la dernière saison de La Flèche comprendra tous les Crise sur des terres infinies crossover.

Ce soir: pic.twitter.com/Em6QmErQfH

– James Marsh (@ Marshy00) 6 février 2020

Voici une nouvelle affiche internationale dynamique pour Oiseaux de proie qui met en évidence le reste du casting.

Si vous ne pouvez pas attendre la dernière saison de La Flèche pour sortir en Blu-ray, vous pouvez trouver toute la saison sur Netflix dès maintenant.

