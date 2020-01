Superman et Lois Spinoff commandés pour une série au CW

L’Aroverse revient de sa pause de mi-saison ce soir avec les deux derniers épisodes de “Crisis on Infinite Earths”, mais juste avant de revoir les goûts de Flash, Supergirl et Batwoman, The CW a annoncé qu’un nouveau spectacle est officiellement en route Plus tard cette année. En octobre dernier, il a été annoncé qu’un spin-off pour l’homme d’acier et la famille intitulé Superman et Lois obtenait un pilote. Maintenant, The CW a décidé de donner une série complète à l’émission.

Il s’agit d’une décision inhabituelle, étant donné que le processus typique consiste pour le réseau à juger s’il veut une série complète après le tournage d’un pilote. S&L n’a même pas encore filmé son pilote, donc The CW doit avoir une grande confiance dans le projet. C’est peut-être le succès de «Crisis» qui a conclu la transaction, comme Clark Kent de Tyler Hoechlin et Lois Lane d’Elizabeth Tulloch ont figuré en bonne place dans les trois premiers épisodes de l’événement croisé.

“Crisis” a également fait une grosse partie des retombées du spin-off en présentant pour la première fois Jonathan, le petit-fils du couple, Jonathan. Lorsque le croisement s’est ouvert, les Kents vivaient sur Argo, un reste de Krypton, jusqu’à ce qu’ils aient dû fuir quand il a été consommé par la vague anti-matière de l’Anti-Monitor. Dans un miroir du voyage de son père, Jon a ensuite été envoyé sur Terre dans une nacelle. Dans la confusion multiverselle, il a été brièvement perdu, mais a finalement été retrouvé sous la garde d’une flèche verte alt sur Terre-46.

Avec l’ancien Flash EP Todd Helbing en tant que showrunner, Superman et Lois est sur le point de suivre “le plus célèbre des super-héros et des journalistes de bandes dessinées au monde” alors qu’ils font face à “tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui”. Et, vous savez, les problèmes supplémentaires qui se produisent lorsque vous êtes / votre autre moitié est un extraterrestre superpuissant et que vous vivez dans l’univers DC.

Mais avant de pouvoir obtenir leur propre spectacle, les Kents doivent être ressuscités en premier. Rappelez-vous, dans l’état actuel des choses, l’ensemble du multivers a disparu. Nous découvrirons comment les six Paragons (plus Lex) sauveront la mise quand la crise de Terre infinie se terminera ce soir.