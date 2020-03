Superman & Lois, dévoilent les détails de la nouvelle série | Instagram

La série Superman et Lois C’était déjà confirmé mais on ne savait rien à ce jour jusqu’à ce qu’on sache enfin premiers détails et donne-nous un petit regard.

Superman revient une nouvelle fois sur le petit écran avec une nouvelle série produite par la chaîne Le CW qui ont également fait les histoires de plusieurs super-héros de l’univers DC.

Cette nouvelle série mettra en vedette Tyler Hoechlin qui donnera vie à Clark Kent et Elizabeth Tulloch comme Lois lane qui a été vu pour la première fois dans la série Supergirl.

Elizabeth était en charge de partager son compte officiel de Twitter le script de chapitre pilote de la série, écrit par Todd Helding, qui a également écrit The Flash.

C’est parti! “, A écrit Tulloch dans son article.

Cela nous a fait savoir que finalement les enregistrements ont commencé et la date de sa première se rapproche chaque jour.

Comme on nous l’a vu, l’histoire commencera avec Lois en tant que journaliste pour Daily Planet et Clark a été licencié pour une réduction massive de son personnel.

Les autres acteurs qui feront également partie de l’équipe sont Jordan Elsass donnant vie à Jonathan et Alexander Garfin comme Jordan Kent, qui sont les enfants de Superman.

Dans cette nouvelle série, vos enfants apprendront à contrôler vos pouvoirs et tout cela implique de les avoir.

Après ça Smallville pour finir, beaucoup de fans étaient tristes et en voulaient plus, c’est pourquoi The CW s’est engagé à retour à Superman au petit écran et a tenu parole.

Ce sont les Série DC qui étaient emmené à la télévision par The CW:

Flèche

Le flash

Supergirl

Legends of Tomorrow

Éclair noir

Batwoman

Superman et Lois

Jusqu’à présent, Superman et Lois Il n’a pas de date de sortie mais c’est certainement l’une des séries DC les plus attendues par tous ses fans.

