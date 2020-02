«Superman & Lois» jette les enfants Jonathan et Jordan Kent dans CW Spinoff

La famille de Superman et de Lois s’est vraiment agrandie: le spin-off à venir de la CW, Arrowverse, a jeté Jordan Elsass (Little Fires Everywhere) et le nouveau venu relatif Alexander Garfin (The Peanuts Movie) en tant que fils adolescents de Clark Kent et Lois Lane, notre site partenaire rapporte les délais.

Comme les téléspectateurs s’en souviendront, le couple a eu un petit garçon, Jonathan, qu’ils ont envoyé en lieu sûr lors du croisement «Crisis on Infinite Earths». Mais après la réinitialisation de l’univers, la paire s’est soudain retrouvée avec deux fils.

Jonathan d’Elsass est décrit comme un adolescent net, modeste et au bon cœur – donc une puce du bloc de son père? – tandis que la Jordanie de Garfin est extrêmement intelligente avec un tempérament mercuriel et une anxiété sociale.

* Le programme Jerry Springer de Jerry Springer a été renouvelé pour la saison 2. (Lisez nos questions et réponses avec le vétérinaire de la télévision de jour.)

* High School Musical: The Musical: The Series proposera une production de Beauty and the Beast dans sa prochaine deuxième saison (date de première à déterminer), a révélé Disney + mercredi. Regardez l’annonce ici.

* John Travolta (The People v. O. J. Simpson: American Crime Story) jouera en face de Kevin Hart dans la prochaine comédie d’action de Quibi, Die Hart, par The Hollywood Reporter. Dans la série, Hart incarne une version fictive de lui-même, à qui on offre le rôle principal dans un film d’action – mais il doit d’abord s’entraîner dans la plus grande école de stars du monde, dirigée par un fou (Travolta, espérons-le en mode Broken Arrow) ).

* Jameela Jamil (The Good Place) sera MC et servira de juge sur la série de compétition de voguage de HBO Max Legendary. Les autres juges incluent Megan Thee Stallion, Law Roach, Leiomy Maldonado et un invité rotatif hebdomadaire.

* SNL a publié une promo pour le versement de ce samedi, hébergé par RuPaul:

