Superman: Red Son Clip: Lex et Lois sont un couple

Superman: clip de Red Son: Lex et Lois forment un couple

Warner Bros a lancé un nouveau clip de la prochaine adaptation animée de la mini-série de bandes dessinées acclamée Superman: Red Son, montrant l’un des plus grands rebondissements de l’histoire d’Elseworlds que Lex Luthor a les cheveux et sort avec Lois Lane. Le clip peut être visionné dans le lecteur ci-dessous!

Basé sur le célèbre DC Elseworlds conte de 2003, Superman: Red Son se déroule dans une réalité alternative où le vaisseau spatial portant le dernier survivant du crash de Krypton atterrit non pas dans le Kansas rural, mais dans la Russie stalinienne. Cette Terre de l’ère de la guerre froide peut-elle survivre à l’arrivée d’un surhomme soviétique?

L’acteur nominé aux Golden Globe Jason Isaacs (Harry Potter la franchise, Star Trek: découverte, DC Universe Movies series) mène une distribution stellaire en tant que voix de l’autre soviétique face à Superman. Rejoindre Isaacs est Diedrich Bader (Femme au foyer américaine) comme Lex Luthor, Amy Acker (ange) comme Lois Lane, Vanessa Marshall (Jeune justice) en tant que Wonder Woman, Phil Morris (Patrouille du destin) en tant que James Olsen, lauréat d’un Academy Award Paul Williams (Goliath) comme Brainiac, Roger Craig Smith (Batman Ninja) comme Batman, Sasha Roiz (Grimm) en tant que Hal Jordan, Phil LaMarr (Futurama) comme John Stewart, Jim Meskimen (Parcs et loisirs) comme John F. Kennedy, Travis Willingham (Batman: Bad Blood) en tant que Superior Man, William Salyers (Batman: le retour des croisés capés) comme Joseph Staline et Winter Ave Zoli (Fils de l’anarchie) comme Svetlana.

Les fonctionnalités spéciales pour Superman: Red Son comprendre:

–DC Showcase: Phantom Stranger (court métrage d’animation) – Légende de l’animation Bruce Timm

barre Phantom Stranger en tant que producteur exécutif et réalisateur à partir d’un scénario écrit par Ernie Altbacker (Teen Titans: The Judas Contract). Situé dans les années 1970, le court métrage suit le jeune adulte Jess alors qu’elle rejoint ses amis lors d’une fête dans un manoir délabré organisé par le mystérieux Seth. Lorsque des choses étranges commencent à arriver à Jess et à ses amis, Phantom Stranger peut-il intervenir? Peter Serafinowicz (La tique) donne la parole à Phantom Stranger et Michael Rosenbaum (Smallville, Impasteur) fournit la voix de Seth. Phantom Stranger comprend également les voix de Natalie Lander, Gray Griffin et Roger Craig Smith.

–Cold Red War (Nouvelle Featurette) – Une exploration de la guerre froide à travers l’objectif de la Elseworlds classique Superman: Red Son, alors que Superman prend le pouvoir et que la tension monte entre les États-Unis et l’Union soviétique.

-Deux épisodes de Superman: Red Son – The Motion Comics.

–Un aperçu du prochain film de DC Universe, Justice League Dark: Apokolips War – Un regard avancé sur le prochain film d’animation de la populaire collection DC Universe Movies.

Superman: Red Son est produit et réalisé par Sam Liu (Le règne des surhommes) extrait d’un scénario de J.M. DeMatteis (Batman: Bad Blood, Constantine: Cité des démons). Jim Krieg (Batman: Gotham par Gaslight) est coproducteur. Amy McKenna (La mort de Superman) est producteur. Les producteurs exécutifs sont Sam Register et Bruce Timm (Batman: la série animée), et le film devrait sortir sur les plateformes numériques le 25 février et sur les tablettes physiques le 17 mars.