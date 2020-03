Superman: Red Son: Ils annulent leur première à New York pour le coronavirus | Instagram

Warner Bros. a annulé la première de Superman: Red Son à New York, en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le film d’animation, mettant en vedette un Superman soviétique, était déjà présenté à Los Angeles et devait organiser un événement qui réunissait certaines de ses stars, dont Jason Isaacs, Vanessa Marshall et Amy Acker, et les fans de DC Universe le le 16 mars prochain à New York.

“Alors que l’impact et la contagion du coronavirus se poursuivent, Warner Bros. met un accent particulier sur la santé et le bien-être de ses employés, talents et fans”, a indiqué la société dans un communiqué.

“Pour aider à minimiser le risque d’exposition, Warner Bros. a choisi de prendre des mesures préventives et d’annuler la première à New York de Superman: Red Son le 16 mars 2020. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a causé, et nous sommes au plaisir de vous voir lors de futurs événements. “

Alors que le coronavirus se trouve dans son épicentre, Wuhan (Chine), où il a déjà dépassé son pic de contagion, le virus se propage en dehors des frontières chinoises, ce qui a eu un impact sur l’industrie du divertissement dans le monde entier.

L’annulation de la première de Red Son s’ajoute à l’arrêt du tournage du prochain film Mission Impossible en Italie, à la fermeture du musée Ghibli au Japon et à l’annulation de la première de Sonic, le film en Chine.

La différence par rapport aux cas précédents est que la première de Superman: Red Son est le premier événement de divertissement de ce type qui est annulé loin de l’un des épicentres d’infection du virus: dans ce cas, les États-Unis.

Le 12 mars, la Emerald City Comic Con aura lieu à Seattle, qui se tiendra, bien qu’avec quelques mesures sanitaires et hygiéniques supplémentaires.

Réalisé par Sam Liu, (The Death of Superman, Batman: The Mortal Joke) et avec un scénario de J.M. DeMatteis (League of Dark Justice), Superman: Red Son suit les aventures de Kal-El au milieu de la guerre froide, après la chute de son navire en Union soviétique plutôt qu’à Kansas City; Le film est maintenant disponible sur Blu-Ray.

