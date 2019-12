Superman, The Ultimates, entre autres

Son nom n'est pas aussi connu que celui de Stan Lee ou Alan Moore, cependant le travail de l'anglais Mark Millar Il a été adapté plusieurs fois au cinéma avec des résultats positifs. Kick-Ass, Wanted, Kingsman, entre autres.

Netflix a acheté MillarWorld, l'éditeur de bandes dessinées de Mark Millar

En gardant toutes les proportions, Millar est une sorte de Tarantino de la bande dessinée, mais au lieu de voyous, il travaille avec des super-héros. Ses bandes dessinées sont pleines de violence, de moments de frivolité et de protagonistes qui sont des héros en raison des circonstances qu'ils doivent vivre, pas parce qu'ils sont vraiment de bonnes personnes; Ils sont racistes, misogynes et / ou enclins à abuser de leur pouvoir. Par conséquent, beaucoup détestent leur travail.

La popularité du travail de Millar est telle que Netflix est sur le point d'apporter plusieurs des histoires appartenant à Millarworld sur sa plate-forme.

Ci-dessous, nous présentons une liste avec les meilleures bandes dessinées de cet auteur controversé. Tout n'a pas été filmé, mais nous pouvons vous assurer que tous les titres mentionnés valent la peine.

Ah, un avertissement: il y en aura SPOILERS.

MENTIONS D'HONNEUR

Kingsman: Secret Service

Illustrateur: Dave Gibbons

(Icon Comics)

Imaginez qu'un jour l'oncle qui ne vous voit presque jamais et vous propose de devenir membre d'un groupe d'espions avec la meilleure formation au combat et la technologie la plus moderne. Cela arrive à Gary, le protagoniste de Kingsman: Secret Service, une bande dessinée qui célèbre et critique divers aspects du genre espion.

Kingsman a donné pour deux films, le premier est fortement recommandé et le second était inutile.

Kick-ass

Illustrateur: John Romita Jr.

(Icon Comics)

Marre de sa vie monotone, Dave Lizewski, un lycéen, décide de devenir un super-héros en tant que protagonistes de ses bandes dessinées, malgré l'absence de formation formelle. Comme prévu, dans l'une de ses premières aventures, il reçoit des coups tels que sa colonne vertébrale se fracture en plusieurs points, plusieurs organes sont extrêmement endommagés et ils doivent placer une plaque sur sa tête. On pourrait penser que Dave a appris la leçon, mais il est trop tard, le garçon est déjà devenu accro à l'adrénaline causée par la violence et la violence.

Dans un sens, Kick-Ass ressemble à un classique de la littérature universelle, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Son protagoniste, Emma Bovary, est une femme française du XIXe siècle, obsédée par les relations passionnées incarnées dans les romans pour les livraisons. Elle cherche tout un tel amour, mais ses expériences la laissent vide. De même, le jeune Dave se rend compte que s'habiller et frapper les gens finissent par être quelque chose de vide de sens.

La bande dessinée Kick-Ass traverse déjà une deuxième saison avec un nouveau protagoniste, le vétéran de la guerre Patience Lee. De plus la franchise a donné pour deux films, le premier s'appellerait un classique de notre génération.

Top 10

10. Guerre civile

Illustrateur: Steve McNiven

(Marvel Comics)

Un combat entre super-héros et méchants débutants devient incontrôlable et se termine avec la mort de 600 personnes à Stamford, Connecticut. Ce qui précipite la proclamation d'une loi sur l'enregistrement qui demande que toutes les personnes disposant de super pouvoirs – héros ou méchants – fournissent leur vrai nom et d'autres données personnelles au gouvernement, sinon ils seront chassés et emprisonnés sans avoir besoin d'un procès.

Tous les éléments de la confrontation la plus controversée et populaire de l'histoire récente de la bande dessinée se conjuguent rapidement. Comme prévu, certains juges – Iron, les Fantastic Four et finalement Spider-Man – soutiennent la nouvelle loi, tandis que d'autres forment une résistance clandestine dirigée ni plus ni moins par Captain America.

Avec Guerre civile, Mark Millar fait une ingénieuse allégorie du dilemme américain de choisir entre liberté et sécurité suite aux mesures prises par le gouvernement de George Bush, fils après les attentats du 11 septembre 2001.

Bien que la guerre civile ait connu une grande acceptation à l'époque, il s'agit en fait d'une bande dessinée avec des incohérences et des lacunes dans son intrigue. Et il y avait une différence considérable entre ce que Millar a proposé et ce que Marvel a approuvé.

Ah, l'intrigue du milieu s'est adaptée au troisième film de Captain America, mais c'était médiocre.

9. Superman Adventures

Illustrateur: Aluir Amancio

(DC Comics)

Avec autant d'anti-héros et d'autres personnages horribles à son actif, il n'est pas facile de croire que le super-héros préféré de Mark Millar est Superman, mais l'homme d'acier a une puissante influence sur son travail.

En fait, Millar admet qu'il travaillait sur Superman Adventures, une bande dessinée basée sur la série animée des années 90, alors qu'il perfectionnait son style. Et c'est que le titre est conforme, pour la plupart, d'histoires pures d'un certain nombre. Le scénariste a dû développer des intrigues en un peu plus de vingt pages avec un début, un développement et une fin qui pourraient laisser une forte impression aux lecteurs.

En relisant Superman Adventures pour cette note, je me rends compte que le genre d'histoires que Millar raconte est un antécédent des anthologies récentes de DC, comme celles de quatre-vingts ans d'Action Comics et Detective Comics ou les bandes dessinées de la maison d'édition diffusées sur Walmart États Unis.

8. Fantastic Four

Illustrateur: Bryan Hitch

(Marvel Comics)

Une ex-petite amie revient dans la vie de Reed Richards / Mr. Fantastique avec une proposition qui ne pouvait pas être rejetée: faire partie d'une élite de scientifiques qui construisent une Terre de sauvegarde artificielle comme plan de salut pour l'humanité face aux effets imminents du changement climatique. Cependant, comme d'habitude, rien n'est comme il semble.

Millar nous donne un fantasme provocateur à la hauteur de la première famille Marvel qui comprend une mèche anti-Galactus et même le tuteur sinistre du docteur Doom.

7. Ultimate X-Men

Illustrateurs: Adam et Andy Kubert

(Marvel Comics)

L'équipe éditoriale de Marvel avait une idée raisonnable: relancer leurs personnages à partir de zéro dans un environnement contemporain avec lequel les lecteurs du 21e siècle pouvaient être identifiés. De plus, cette même équipe éditoriale a eu une excellente idée: mettre Brian Michael Bendis et Mark Millar à la tête du projet.

L'un des titres sur lesquels Millar a travaillé à ce stade était Ultimate X-Men, où les mutants ont récupéré une partie du radicalisme perdu après le départ de Chris Claremont du titre d'origine.

Certaines séquences de bandes dessinées ont été reprises pour X-Men 2.

6. Recherché

Illustrateur: J.G. Jones

(Image Comics)

La vie de Wesley Gibson est dégoûtante: il a un travail de bureau qu'il déteste, il est extrêmement hypocondriaque et sa petite amie le corne avec son meilleur ami. Heureusement, les choses prennent une tournure inattendue quand un voyou attrayant, pas très différent de Catwoman, l'invite à faire partie de la Fraternité, une société secrète de super-vilains qui a conquis le monde en 1986 (oui, cette date encore) et effacé de la mémoire des gens du monde entier la mémoire de l'existence des super-héros.

Il s'avère que son père, qui l'a abandonné enfant, faisait partie de ce groupe sombre jusqu'à sa mort. Il a donc hérité de son appartenance et de sa malchance.

Je n'avais pas réalisé à quel point je détestais la race humaine jusqu'à ce que ces salauds se pavanent devant moi, pense Wesley.

Wanted est, en un mot, la vengeance du godin.

Cependant, ils ont fait un malheureux mélange avec Matrix (1999), la version cinématographique de Wanted, avec James McAvoy et Angelina Jolie, a eu son succès et il est même possible de le voir sur une chaîne de télévision de films purs. Cependant, je peux vous assurer que la bande dessinée est beaucoup plus intéressante.

5. L'héritage de Jupiter

Illustrateur: Frank Quietly

(Image Comics)

La bande dessinée commence par le conflit entre deux générations: d'une part, The Utopian, Lady Liberty et leurs collègues, les super-héros qui ont sauvé les États-Unis de la crise économique, ont vaincu les méchants et ont forgé la voie du monde; et de l'autre, leurs enfants, des jeunes qui ont dû vivre à la fin de l'histoire, sans exploits ni défis, seulement des fêtes, de la drogue et de la frivolité.

Une trahison dans la famille mettra les choses en avant dans le meilleur travail de Millar ces dernières années, illustré par ni plus ni moins que par Frank Quietly, peut-être le plus excellent artiste de bande dessinée de notre temps.

Il n’est pas difficile d’anticiper que lorsque la série Netfilx basée sur Jupier’s Legacy sortira, elle sera considérée comme la première de la saison.

4. Red Son

Illustrateur: Dave Johnson

(DC Comics)

Auparavant, nous vous avions parlé de Red Son, l'histoire qui soulève ce qui se passerait si le navire Superman était tombé en Union soviétique, au lieu des États-Unis.

C'est une bande dessinée sur les pièges et les monstres de l'ordre et du progrès. Une lecture incontournable pour tous les fans du "neuvième art".

3. Old Man Logan

Illustrateur: Steve McNiven

(Marvel Comics)

Le mal a triomphé et maintenant les méchants de l'univers Marvel sont les propriétaires des États-Unis. Sur une carte, vous lisez des noms comme Electroville, Osborn City, Hammer Falls ou Hulkland, où réside le vieux Logan, survivant à peine en paix avec sa famille. Tout est de la monotonie sereine jusqu'à ce que les descendants déformés de Hulk semblent rassembler une sorte de "plancher droit" …

Cette bande dessinée de Millar a servi de base au chef-d'œuvre, film occidental / de super-héros, Logan de James Mangold, mais seulement dans la bande dessinée, il y a aussi des allusions aux Avengers, Spider-Men et aux Fantastic Four.

Autrement dit, Old Man Logan est le retour de Dark Knight de Wolverine à plus d'un titre.

2. L'autorité # 12-20, 22 et 27-29

Illustrateur: Frank Quietly

(Bandes dessinées Wildstorm)

"Pourquoi le supergent ne s'en prend-il pas aux vrais salauds?", c'est la question qui ouvre la scène de The Authority écrite par Mark Millar. Et c'est précisément l'objectif du groupe de super-héros hétérodoxes, qui font face à des personnages qui se souviennent des Avengers, des Fantastic Four et des X-Men, seulement maintenant ce sont des équipes d'opérations secrètes américaines dans les guerres avec le Kosovo et l'Irak. Ils s'en prennent à Jenny Quantum, un bébé aux pouvoirs immenses, né à Singapour, et qui est, en réalité, l'esprit du 21ème siècle.

«Nous, les super-héros, n'avons pas été créés pour penser. Nous n'avons pas été fabriqués pour enseigner aux masses à quoi aspirer. Nous ne sommes ici que pour leur montrer ce qui leur arrivera s'ils sortent de la ligne », explique Commander, la comparaison de Captain America.

Le niveau d'ultraviolence est tel que The Authority, plus qu'une bande dessinée de super-héros, se lit comme un carton politique de l'impérialisme américain avec des personnages de Marvel méchants. Et ce n'est que le premier arc.

1. The Ultimates vol. 1-2

Illustrateur: Bryan Hitch

À ce qui précède sur cette même page, j'ajouterais que dans The Ultimates, Millar et Hitch ont probablement récupéré l'émotion que les lecteurs des bandes dessinées de Superman ou Batman auraient dû ressentir à la fin des années trente. Ils ressemblent à des personnages qui vivent parmi nous et non dans un univers fictif.

Alors que Millar confère aux Ultimes des personnalités complexes, des défauts et des vertus, Hitch réalise la prouesse artistique de concilier un monde réaliste et moderne avec la monumentalité des exploits de ces héros.

