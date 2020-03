Supernatural Adventure Thriller ‘Indigo Prophecy’ reçoit une version PS4 physique limitée

Rappelles toi Indigo Prophecy, alias Fahrenheit? Eh bien, si vous ne jouez pas (ou n’avez jamais même joué au thriller surnaturel), alors Limited Run Games va y remédier avec une version physique de la version PlayStation 4 du jeu.

Initialement sortie sur PS4 en 2016, la version physique du jeu aura une période de précommande ouverte de quatre semaines qui commencera le 3 avril à 7h00 PT / 10h00 HE.

Développé par Quantic Dream, Indigo Prophecy a été lancé pour la première fois sur PlayStation 2 et Xbox en septembre 2005, suivi d’une sortie sur PC un mois plus tard. Le jeu original a subi des coupures pour le contenu avant sa sortie en Amérique du Nord, mais ces coupes ont été restaurées avec la remasterisation du jeu par le développeur Aspyr en 2015.

Indigo Prophecy vous place à New York, où une série de meurtres mystérieux ont eu lieu. Les meurtres suivent le même schéma: les gens ordinaires deviennent possédés et tuent des inconnus absolus en public. L’un de ces possédés est Lucas Kane, qui après avoir échappé au NYPD, doit découvrir la source de cet événement. De l’autre côté, la détective Carla Valenti enquête également sur les meurtres et est sur la piste de Lucas.

Nous nous associons à @Quantic_Dream pour une version physique PS4 d’Indigo Prophecy (connu sous le nom de Fahrenheit pour les fans en dehors de l’Amérique du Nord).

Cette édition limitée s’ouvre pour une précommande de quatre semaines à 10 h HE le vendredi 3 avril, uniquement sur https://t.co/5Lksol4sqo! pic.twitter.com/9pRtTtf5lt

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 21 mars 2020