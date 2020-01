Supernatural Episode 15.11 Aperçu et photos publiées

Épisode surnaturel 15.11 aperçu et photos publiées

La CW a publié un nouvel aperçu de Surnaturel l’épisode 15.11 intitulé «Les joueurs», mettant en vedette Sam et Dean à la recherche d’un peu de chance. Vous pouvez voir le clip dans le lecteur ci-dessous ainsi que les nouvelles photos dans la galerie et regarder l’épisode ce soir sur The CW!

Avec une histoire de Meredith Glynn & Davy Perez et un téléplay de Meredith Glynn et réalisé par Charles Beeson, le synopsis officiel de l’épisode 15.11 se lit comme suit:

«Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) tentent leur chance dans un match gagnant du pool. Pendant ce temps, Castiel (Misha Collins) traque un assassin potentiel, mais pas pour des raisons que l’on pourrait penser. »

Le voyage épique des frères Winchester se termine alors que Surnaturel entre dans sa dernière saison. Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) et l’ange Castiel (Misha Collins) ont conquis des monstres, des démons, le paradis et l’enfer.Au cours de la 14e saison de la série, les Winchesters se sont attaqués à l’archange Michael possédant Dean. Dans un acte vaillant, le fils de substitution de Sam et Dean, Jack (Alexander Calvert), a détruit son âme pour racheter son père adoptif. Mais cela s’est avéré être une erreur fatale, conduisant à la mort accidentelle de Mary Winchester (Samantha Smith). La 14e saison a également vu le retour de John Winchester (Jeffrey Dean Morgan) pour le 300e épisode historique de la série.

Maintenant, à l’aube de leur 15e saison, Sam et Dean se retrouvent face à une menace au-delà de tout ce qu’ils ont jamais affronté … tout ce qu’ils ont jamais imaginé: Dieu lui-même.

La série de longue date est créée par Eric Kripke (Les garçons, Intemporel, La maison avec une horloge dans ses murs) avec Andrew Dabb et Robert Singer comme co-showrunners et producteurs exécutifs. La saison 15 comprendra 20 épisodes.

