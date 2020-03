Supernatural Revenge Western de Bad Robot – / Film

Warner Bros a signé un énorme contrat avec J.J. AbramsDe la société de production Bad Robot – et maintenant ils ont leur premier projet de film original. C’est appelé Le Pinkerton, un surnaturel dans un décor occidental écrit par Daniel Casey. Casey a fait une réécriture sur le 10 Cloverfield Lane produit par Bad Robot, et a également écrit le script pour Kin et co-écrit le prochain F9. On ne sait pas de quoi parle le film, mais les Pinkerton étaient un agent de sécurité privé et une agence de détective établie dans les années 1800, donc il y a fort à parier que l’histoire implique cette agence. Ou c’est un film sur le meilleur album de Weezer.

THR a les nouvelles sur The Pinkerton, quelles petites nouvelles il y a. Selon leur rapport, “le projet a été décrit comme un thriller de vengeance surnaturel dans ce que les sources disent être un cadre occidental”, avec un scénario via Daniel Casey. Il s’agit du premier projet de film original issu de l’accord entre Bad Robot et Warner Bros. De nombreux studios rivalisaient pour attirer l’attention d’Abrams, et Apple lui a même offert 500 millions de dollars. Mais Abrams et l’entreprise ont plutôt pris un accord de 250 millions de dollars avec WarnerMedia. Pourquoi? Parce qu’Apple voulait qu’Abrams travaille exclusivement pour eux – ce qui signifie que le producteur et le cinéaste ne pourraient pas travailler avec d’autres grands studios. Et cela n’a tout simplement pas fonctionné pour les Abrams toujours occupés.

J’aimerais pouvoir vous en dire plus sur The Pinkerton, mais il n’y a tout simplement pas plus à dire. Je suis sûr que quelqu’un, quelque part, spécule déjà qu’il s’agissait d’un nouveau film de Cloverfield, mais c’est très peu probable, car Cloverfield est un titre Paramount. Et d’ailleurs, après le très décevant The Cloverfield Paradox, j’ai le sentiment que la marque Cloverfield est morte.

L’agence Pinkerton a une histoire riche – bonne et mauvaise – sur laquelle le film peut s’appuyer. L’agence a servi de sécurité à Abraham Lincoln pendant la guerre civile (les services secrets ne commenceraient à protéger le président qu’après l’assassinat de Lincoln). Ils ont également infiltré les syndicats pour faire exploser d’éventuelles grèves. Et croyez-le ou non, l’agence existe toujours – en quelque sorte. Ils sont maintenant connus sous le nom de Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. d.b.a. Pinkerton Corporate Risk Management, une division de la société de sécurité suédoise Securitas AB. Rien de tout cela ne sera probablement dans le film, mais je dois remplir cette histoire d’une manière ou d’une autre, les amis.

