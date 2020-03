«Supernatural»: Ruby Returns, Saison 15 – Genevieve Padalecki Preview

Comment est-ce gênant? Le démon qui a manipulé Sam pour boire du sang de démon sur Supernatural peut détenir la clé pour résoudre les problèmes des Winchesters.

Dans l’épisode de lundi (The CW, 8 / 7c), Geneviève Padalecki reprend son rôle de Ruby, lorsque la «recherche de la seule chose qui pourrait donner aux Winchesters un avantage contre Dieu conduit Sam et Dean à la porte de Jo (star invitée Danneel Ackles) et à un secret qui est peut-être mort avec Ruby », selon le synopsis officiel.

Ci-dessous, le Padalecki aux lèvres serrées taquine les retrouvailles «effrayantes» de Ruby avec Sam et Dean, et explique ce que c’était que de revenir à la comédie tout en étant la mère à plein temps de ses trois enfants avec le leader de Supernatural, Jared Padalecki.

TVLINE | Je sais que la mort ne signifie pas la fin de Supernatural, mais cela fait 11 saisons depuis la mort de Ruby. Pensiez-vous que vous pourriez à nouveau la jouer?

Je pense que j’avais toujours beaucoup d’espoir, surtout après être revenu dans «The French Mistake» et m’être tellement amusé. J’avais toujours bon espoir de pouvoir à nouveau revenir jouer Ruby. Je ne sais pas si je m’y attendais, mais je gardais définitivement les doigts croisés.

TVLINE | Est-ce quelque chose dont vous avez parlé avec Jared ou les producteurs au fil des ans?

Non, mais je pense que peu de temps après «The French Mistake», j’ai toujours fait savoir que lorsque la série touchait à sa fin ou s’il y avait une certaine intrigue ou scénario, j’aimerais toujours revenir. Le spectacle, pour moi, personnellement [and] égoïstement, a toujours été une partie si importante de ma famille que j’ai toujours voulu en faire partie à la fin. J’ai toujours fait savoir cela aux producteurs, à Jared et à tout le monde. Je me suis donc sentie très reconnaissante quand j’ai eu l’occasion de revenir.

TVLINE | Qu’avez-vous ressenti d’être de retour sur le tournage en tant que Ruby? Je suis sûr que vous avez été de retour sur le plateau à d’autres titres au fil des ans …

C’était vraiment cool. C’était vraiment spécial. C’est définitivement un sentiment différent venant en tant qu’épouse de mon mari et disant «salut» dans son environnement de travail. [It is] une toute autre expérience lorsque vous montez sur le plateau en tant que personnage et que vous voyez des gens dans un environnement de travail et que vous vous sentez partie intégrante de l’équipe et de l’équipe. C’est donc un sentiment tellement excitant. J’ai vraiment aimé être sur le plateau. J’adore travailler, j’aime jouer. Donc, pour moi, pouvoir avoir ma famille et avoir trois enfants et ensuite pouvoir revenir en arrière et commencer à travailler à ce titre, je ne pouvais pas demander un meilleur scénario. C’était un rêve devenu réalité pour moi. C’était très amusant, et je me sentais vraiment comme si j’avais sauté de nouveau et je faisais à nouveau partie de l’équipe.

TVLINE | Qu’est-ce qui vous a le plus manqué en jouant à Ruby?

J’ai raté son genre de grain et d’obscurité. Et j’ai raté comment elle peut être un peu badass et un peu complice. Elle a un agenda. Je pense que Gen, moi-même, peut être un peu comme “Regardons du bon côté!” [Laughs] Je suis parfois étourdie, donc j’aime qu’elle se concentre sur le prix. J’ai juste aimé prendre du recul dans ces chaussures. De plus, elle porte toujours des talons hauts. Je ne fais plus ça souvent avec trois enfants, donc c’était amusant.

TVLINE | Comme cela fait si longtemps que nous n’avons pas vu Ruby, que pouvez-vous dire de ce qu’elle a fait à ce moment-là, et comment elle a changé ou non à ce moment-là?

C’est difficile, parce que je ne veux pas trop en dire quand tu la vois. Je pense que tu vas certainement la voir dur à cuire [side], le personnage démon qu’elle joue et la ténacité et tout ça. Nous avons vu la vulnérabilité de différentes manières, et je pense que vous en verrez également un peu. Ce sera donc un changement intéressant.

TVLINE | Nous savons qu’elle réintègre en quelque sorte l’image via Jo. Jo et Ruby ont-ils une histoire d’ange et de démon?

Vous devrez le découvrir! [Laughs] Mais je pense que vous pourrez certainement voir comment ils sont similaires et comment ils sont différents, et comment ils se jouent les uns les autres, et vous pouvez en quelque sorte faire vos propres hypothèses à partir de là, je suppose.

TVLINE | Avez-vous fait campagne avec Danneel pour avoir un scénario ensemble? Ou était-ce une pure coïncidence?

Non, c’était en fait une coïncidence, ce qui était une très bonne situation pour nous, parce que nous sommes tellement occupés avec nos enfants. Même si nous vivons si près les uns des autres [in Austin, Texas], J’ai envie de passer l’épisode avec elle était un tel cadeau. Nous ne passons pas autant de temps que nous le souhaitons avec nos horaires chargés, donc c’était super amusant.

TVLINE | Nous ne savons pas vraiment quels sont les sentiments de Ruby à ce stade de Dieu. Est-ce quelque chose qui est exploré dans l’épisode?

Je pense qu’elle fera définitivement partie de l’histoire, et je sais que Dieu est un grand arc. Je pense donc qu’elle jouera avec ça. Je pense que vous pouvez porter des jugements de toute façon. Je ne sais pas si c’est en noir et blanc.

TVLINE | Ruby était un démon très intelligent qui a manipulé Sam pendant longtemps pour libérer Lucifer et était un ennemi des Winchesters. Voudrait-elle même les aider, si elle en avait les moyens?

J’ai l’impression que tout le monde le fait maintenant. Elle était l’OG, qui était comme l’original “J’ai un plan, je m’y tiens et je ne vais pas m’en excuser.” Maintenant, tout le monde semble emboîter le pas. Je ne sais pas. Je pense que s’il y avait un programme en cause, et qu’elle peut voir le but, surtout dans les moments difficiles, je pense qu’elle irait pour elle.

TVLINE | Les Winchesters et Ruby n’ont pas laissé les choses sur une bonne note, pour le moins. La dernière fois que nous l’avons vue, ils l’ont tuée. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez taquiner sur ce à quoi ressemblent les retrouvailles entre eux?

La réunion a l’air… effrayante. [Laughs] Non, je ne sais pas. Je pense qu’elle est dans une situation désespérée. Je ne veux pas en dire trop sur les retrouvailles. Attendez et voyez. [Laughs]

TVLINE | Sam et Ruby, évidemment, ont une relation compliquée. Pensez-vous qu’elle a peut-être encore des sentiments plus profonds pour lui?

Je suis sûr qu’elle gardera toujours de bons souvenirs de la relation. Je pense que même s’il l’a trahie, je pense qu’elle le comprend en quelque sorte, car elle aurait probablement fait la même chose. Je pense donc qu’elle aura probablement toujours de bons souvenirs de lui.

TVLINE | L’une des choses amusantes que la promo a taquiné était que nous allons rencontrer Sam et Dean d’un autre monde. Avez-vous pu voir Jared et Jensen [Ackles] jouer ces autres versions de Sam et Dean pendant que vous étiez sur le plateau?

Je n’ai pas pu être sur le tournage, mais j’ai beaucoup assisté à FaceTime, et mes enfants ont eu beaucoup de plaisir à voir leur père habillé dans cet univers alternatif. Ils pensaient que c’était assez drôle et posaient beaucoup de questions sur le décor. Nous essayons certainement d’amener notre fils du milieu à bercer ce chignon d’homme.

TVLINE | Vous avez mentionné que vous aimez jouer et que vous aimez être sur le plateau. Cet épisode a-t-il suscité en vous un désir de faire plus de théâtre à l’avenir?

Ouais absolument. Je suis une maman à plein temps et je gère un blog, qui a été tellement amusant et un débouché créatif si étonnant. Mais revenir sur le plateau et travailler à nouveau en tant qu’acteur a définitivement allumé une étincelle créative en moi que j’espère absolument poursuivre un peu à l’avenir.