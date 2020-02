«Supernatural» Saison 15, épisode 16: New Young Sam and Dean

HISTOIRES CONNEXES

Supernatural emmène les alter ego plus jeunes de Sam et Dean pour un dernier tour – mais d’abord, les frères Winchester font peau neuve.

TVLine a appris que le drame CW qui allait bientôt se terminer prévoyait de ressusciter Young Sam et Young Dean dans l’un des derniers épisodes de la série, et la recherche est en cours pour une paire d’acteurs pour reprendre les rôles les plus joués par Colin Ford et Dylan Everett (vu pour la dernière fois dans la saison 11).

Selon des sources, cette fois-ci, Young Sam aura environ 9 ans, tandis que Young Dean en aura 13. Il y a du bruit que l’épisode – qui sera diffusé vers la fin de la 15e et dernière saison en cours – trouvera Jared Padalecki et Jensen Ackles ‘homologues adolescents se lancent ensemble dans l’une de leurs premières chasses. Un représentant surnaturel a refusé de commenter.

On ne sait pas si l’épisode flashback-y mettra en scène la scène du dernier épisode de la série, qui devrait être diffusé le 18 mai. L’été dernier, Ackles avait ceci à dire sur l’intrigue finale de la série top secrète: «Quand nous étaient dans la pièce et l’idée est venue dans le tuyau, tout le monde était en quelque sorte signé. Ma réaction a plutôt été: «OK, OK.» J’ai lutté avec ça pendant environ une semaine, puis j’ai réalisé que j’étais trop investi, trop émotif. Je suis trop proche de ce personnage. Pour voir quoi que ce soit de définitif, c’est juste difficile à digérer. J’en ai parlé à quelques personnes, je l’ai clarifié et j’ai essayé de l’examiner sous un angle différent. Maintenant, je me suis dit: «C’est une très bonne fin. C’est satisfaisant. »»

Supernatural reprend sa dernière saison lors de sa nouvelle soirée, le lundi 16 mars à 8 / 7c.