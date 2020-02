“Superstore”: America Ferrera quitte Amy Sosa dans la saison 5

HISTOIRES CONNEXES

Les co-stars de America Ferrera Superstore envisagent son départ imminent de la comédie NBC.

Vendredi, le réseau Peacock a fait une annonce choquante que la star et le producteur exécutif de sa comédie du jeudi soir sortiraient de la série ce printemps à la fin de la saison 5. Ferrera a également publié une déclaration, qui se lisait en partie: «La dernière cinq ans sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, mettre en scène et jouer avec ce merveilleux casting et cette équipe m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et conteur… Alors que je commence le prochain chapitre de ma famille et de ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à mon bien-aimé Superstore famille.”

Peu de temps après, les camarades de casting de Ferrera ont réagi sur les réseaux sociaux, à commencer par le sincère hommage Instagram de Lauren Ash:

Eh bien, grosse journée pour Superstore. Par où commencer? Le casting a commencé ce voyage en tant qu’étrangers et est rapidement devenu une famille. L’idée qu’un membre de notre famille ne sera plus là après 5 ans, eh bien, c’est difficile à accepter pour moi. Parce que le truc, c’est que l’amitié de Dina et Amy a grandi, ainsi que Lauren et l’Amérique. Ce ne sera pas pareil sans elle. Mais, Superstore a toujours fait un travail incroyable pour refléter les situations et les défis de la vie réelle. Et ce genre de choses fait partie de la vie. Les gens que nous aimons doivent s’éloigner ou avancer tout le temps. Et ça craint. Et c’est déchirant. Mais c’est une vraie partie de la vie. Et je ne connais pas d’émission mieux pour aborder ce que c’est que la nôtre.

@AmericaFerrera, je t’aime. J’apprécie chaque rire, danse et pause chanson que nous avons partagés. Tu es ma famille pour la vie. Je sais que vous allez continuer à être une force de la nature dans tout ce que vous faites, à la fois professionnellement et personnellement. J’ai hâte de voir ce qui vous attend. Comme je le dis toujours aux gens, je veux être toi quand je serai grand. Rizzoli et les îles pour toujours, mon amour.

Colton Dunn est également intervenu sur Instagram, écrivant: «Ce fut un plaisir de travailler avec elle. Je me demande si je l’ai effrayée? Je devrais peut-être arrêter de me cacher derrière elle entre les prises. »

Ferrera fera sa dernière apparition en tant que directrice du magasin Amy Sosa lors de la finale du 16 avril. Il n’y a pas encore de mot sur son scénario de sortie, bien que les graines aient été plantées pour qu’Amy puisse passer à Cloud 9 corporate et laisser le magasin 1217 derrière. Dans la saison 5, le personnage a adouci sa position anti-entreprise, tandis que son petit ami Jonah reste déterminé à créer un syndicat des travailleurs.

Pendant ce temps, Superstore a déjà été renouvelé pour une sixième saison, qui débutera l’automne prochain avec son 100e épisode marquant.