«Superstore»: America Ferrera quitte la saison 5 – Interview de Ben Feldman

HISTOIRES CONNEXES

Ben Feldman de Superstore était sur le plateau, réalisant l’épisode du 26 mars de la comédie NBC, lorsque la nouvelle a annoncé que sa grande vedette, America Ferrera, quitterait la série à la fin de sa cinquième saison en cours.

“[It] était une journée complète sur place, donc nous étions dehors sur la [Universal] backlot », a déclaré Feldman à TVLine. «Nous avions neuf pages à tourner, ce qui est beaucoup à faire, et nous courions à la lumière du jour.

“Au milieu de tout cela, nous avions lu une table au milieu du déjeuner, donc nous n’avons même pas eu de pause”, se souvient-il. “Et en plus de cela, c’était le jour où l’annonce de l’Amérique a été rendue publique, alors je regardais l’équipage apprendre en temps réel et commencer à paniquer sur ce qui allait arriver.”

Feldman, qui joue Jonah Simms, associé de Cloud 9 et petit ami d’Amy Sosa de Ferrera, connaissait déjà le départ imminent de sa co-star avant qu’il ne soit révélé dans une annonce conjointe de NBC. «Je savais avant le [rest of the cast], uniquement parce que mon épisode arrivait à diriger et [America] ne voulait pas monter en scène ou se mettre en travers de [it],” il dit. «C’était vraiment très gentil de sa part. Elle a dit: «Je veux que vous le sachiez d’abord afin de ne pas vous occuper de cela pendant que vous insistez pour organiser et diriger un spectacle.»

Il ajoute qu’il n’a pas été «terriblement surpris» par son choix de poursuivre. “Nous faisons cela depuis un moment [and] L’Amérique a beaucoup de choses à faire, donc je ne pense pas que quiconque se soit dit «Oh mon Dieu! Elle part !? “Mais je pense que, du point de vue du timing, j’ai été un peu surpris. Je pense que nous l’étions tous. Elle l’était aussi.

Pour autant que Feldman le sache, la décision de Ferrera a été prise tardivement dans la production de la saison 5. En conséquence, “les scénaristes se sont précipités pour inverser le cours, ou du moins guider la série dans une direction spécifique”, dit-il. «Ils n’écrivaient pas [towards her exit] au début [of the season]. Heureusement, il y avait certains éléments de ce qu’ils ont construit vers ce alignement en quelque sorte d’une manière latérale avec ce qu’ils ont finalement fini [doing], donc ce n’était pas comme s’ils devaient soudainement tout réécrire ou tout changer. En fait, d’une manière fortuite, certaines choses ont vraiment fonctionné pour nous. »

Feldman note également que le départ de Ferrera n’est nullement litigieux. «Nous avons tous une relation extrêmement saine», soutient-il. «J’ai regardé NBC et Universal et tout le monde s’est levé pour applaudir à la dernière table lue. Tout le monde aime l’Amérique. “

Même maintenant, des semaines plus tard, Feldman dit qu’il “est difficile” d’accepter que Ferrera ne fasse plus partie de Superstore – plus en tant que fan de la série qu’en tant que co-star. “C’est triste d’y penser [as it applies to Jonah and Amy]pas quand je pense à [it] comme Ben et l’Amérique », explique-t-il. «Vous savez, c’est un travail. Tout le monde fait un travail et les gens se présentent au travail et les gens quittent le travail et peu importe… Je suis [still] va envoyer des SMS à l’Amérique sur des trucs d’enfants dans deux mois et dans deux ans. Mais quand je pense aux deux personnages… c’est un peu mélancolique et un peu triste [because it’s the] mettre fin à cette romance – ou, potentiellement, juste une nouvelle version de cette romance. C’est la fin de les regarder ensemble, ce qui est triste. “