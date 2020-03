‘Superstore’ arrête la production en raison d’un coronavirus – ce que cela signifie pour la sortie de America Ferrera

Superstore arrête la production pour le reste de sa cinquième saison. Cela signifie que la saison aura un épisode de moins que prévu initialement. La production de Superstore a été arrêtée en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Cela laisse dans les airs la sortie prévue de Superstore pour America Ferrera.

America Ferrera comme Amy | Banque de photos Eddy Chen / NBC / NBCU via .

America Ferrera a filmé sa dernière scène de la saison 5

Ferrera a récemment publié une vidéo d’adieu sur son histoire Instagram le 13 mars.

«Donc, aujourd’hui, c’est de façon inattendue mon dernier jour de tournage sur Superstore pour la saison. Nous arrêtons la production », a-t-elle déclaré dans son histoire Instagram. “Je suis sur le point d’aller tourner ma dernière scène. Aucun de mes acteurs n’est ici, et ce n’est pas ainsi que nous nous attendions à la fin de la saison. »

Elle a ajouté: «Je suppose [this] signifie que nous reviendrons lorsque les choses s’éclairciront pour terminer l’histoire d’Amy. ”

L’actrice a également partagé une vidéo de sa bande-annonce nettoyée avec la légende, “Bye Bye trailer !!”

America Ferrera a annoncé qu’elle quittait ‘Superstore’

Le 28 février, Ferrera a annoncé qu’elle prévoyait de quitter Superstore après la saison 5. Elle a fait l’annonce dans un post Instagram où elle a remercié toutes les personnes impliquées dans Superstore.

Le post Instagram a lu:

«Les cinq dernières années sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et équipe m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et conteuse. Je suis tellement reconnaissant envers mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissant au brillant Justin Spitzer d’avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent de Superstore et d’avoir invité moi d’en faire partie. Alors que je commence le chapitre suivant pour ma famille et ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à ma famille bien-aimée de Superstore. »

Le spectacle est renouvelé pour la saison 6

Superstore a été renouvelé pour la saison 6 au milieu de sa cinquième saison.

“Nous sommes ravis que Superstore continue de parler de nombreux problèmes importants et d’actualité tout en étant hilarante”, ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation par script pour NBC Entertainment, dans un communiqué.

L’arrêt de la production signifie que le scénario d’Amy devra probablement être terminé dans la saison 6. Une grande partie de la saison 5 a laissé entendre qu’Amy pourrait éventuellement se voir proposer un emploi dans l’entreprise, lui permettant de quitter le magasin Cloud 9 et de donner Ferrera une chance de quitter le spectacle.

Les fans s’inquiètent pour Amy et Jonah

S’il est compréhensible que la production de la saison 5 de Superstore se soit arrêtée, cela n’a rien fait pour apaiser les fans de la sortie de Ferrera. Beaucoup de fans se demandent ce qui arrivera à la relation entre le personnage de Ferrera Amy et le personnage de Ben Feldman Jonah.

Jonah a toujours été anti-entreprise, et certains fans craignent que la sortie de Ferrera ne signifie la rupture du couple. Si oui, cela laisserait Jonah le cœur brisé pendant la saison 6 de Superstore.

“Il n’y a vraiment pas d’avenir pour Jonah et Amy après la plus longue combustion lente et à peine les interactions de cette saison, nous sommes payés DUST”, a tweeté un fan.

“Si amy et jonah se séparent, je poursuivrai nbc pour dommages émotionnels”, a tweeté un fan.