«Superstore»: la sortie d’Amy expliquée – America Ferrera quitte la saison 5

Superstore vient de dévoiler sa stratégie de sortie America Ferrera.

Dans le 20e épisode de la saison 5, la gérante de magasin Amy Sosa a reçu un appel téléphonique au sujet d’une opportunité d’emploi qui change la vie: Cloud 9 recherche un nouveau directeur de l’expérience client qui superviserait tous leurs emplacements.

Il n’y a qu’un seul hic: le travail est basé au siège de Zephra à Palo Alto, en Californie, ce qui obligerait Amy à faire ses valises et à quitter Saint-Louis – ainsi que Jonah. Elle devra toujours subir une entrevue officielle, mais Maya (précédemment jouée par Justina Machado) lui a fait un bon mot avec l’entreprise.

La scène s’est terminée avant qu’Amy n’ait eu la chance de traiter l’appel. Cependant, le synopsis de la finale de fortune de la comédie NBC – intitulé «California Part 1» et diffusé le jeudi 23 avril – révèle que «Dina tente d’aider Amy à garder un grand secret de Jonah».

Comme indiqué précédemment, Superstore a été contraint de fermer la production de la saison 5 plus tôt que prévu en raison de l’arrêt de travail lié au coronavirus d’Hollywood. En conséquence, la comédie n ° 1 de NBC n’a pas pu tourner l’épisode 22, qui devait servir de chanson de cygne de Ferrera. Elle devrait maintenant revenir et terminer l’histoire d’Amy pendant la saison 6.

“[America] a bien l’intention de revenir », a déclaré Ben Feldman à TVLine. “Elle veut voir un bon départ pour Amy, donc je suppose que ça va être travaillé pour la saison prochaine. Bien sûr, elle est enceinte, nous devrons donc le découvrir. Ensuite, cela devient simplement une chose de planification. “

Invité à taquiner la finale de l’ersatz de l’émission, Feldman a offert ceci: «Il y a deux scènes d’Amy / Jonah que nous avons tournées vers la fin du [final week in production]. Une fois que nous avons tourné [them], tout le monde a respiré un signe de soulagement et a dit: «Il y a quelque chose ici. Nous avons quelque chose ici. »

“[The episode] a été conçu pour alimenter ce qui se passe dans le dernier épisode [that we didn’t shoot], mais en soi, il y a une sorte de finalité », dit-il. “J’ai l’impression que les gens seront surpris de voir combien ils obtiennent d’Amy et Jonah étant donné que ce n’est pas le [actual] final.”

