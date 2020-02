«Superstore» renouvelé pour la saison 6 à NBC

Dans un monde où le commerce de détail est sur ses toutes dernières étapes, Cloud 9 continue de défier les probabilités.

NBC a renouvelé Superstore pour la saison 6, qui débutera avec son 100e épisode historique.

America Ferrera dirige un casting en tant que Amy, une employée devenue directrice du magasin à grande surface susmentionné. Ben Feldman, Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, Kaliko Kauahu et Mark McKinney complètent l’ensemble.

“Nous sommes ravis que Superstore continue de parler de nombreux problèmes importants et d’actualité tout en étant hilarante”, ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation par script pour NBC Entertainment, dans un communiqué.

Le pick-up fait suite à un précédent renouvellement de son compatriote sitcom Brooklyn Nine-Nine, qui avait obtenu une commande de huitième saison trois mois avant son début dans la saison 7. Superstore et B99 sont les seules comédies de retour de NBC avant la saison télévisée 2020-2021, avec leurs collègues vétérans The Good Place et Will & Grace prêts à mettre fin à leurs courses après quatre et 11 saisons, respectivement. This is Us, qui a également reçu un renouvellement multi-saisons en mai et se poursuivra au moins pour la saison 6, reviendra également la saison prochaine.

Quatorze épisodes de la saison 5, Superstore est en moyenne sur une cote de démo de 0,7 avec 2,8 millions de téléspectateurs au total, se classant facilement n ° 1 parmi toutes les comédies NBC dans les deux mesures. Avec la lecture DVR Live + 7 prise en compte, ces chiffres atteignent 1,1 et 3,8 millions.

Le tableau de bord de renouvellement de TV-TV de TVLine a été mis à jour pour refléter le renouvellement de Superstore. Avez-vous hâte à une autre saison?