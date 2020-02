Supreme donne un aperçu de la collection d’hologrammes Tupac

La marque streetwear lance une nouvelle collection intéressante.



Supreme a partagé un nouveau teaser avec sa collection printemps / été 2020 qui présente un hologramme du défunt Tupac Shakur.

Le nouveau clip présente le logo Supreme sur les sous-vêtements de l’hologramme juste en dessous du tatouage emblématique “Thug Life”. L’hologramme procède ensuite à la saisie d’un micro pour interpréter la piste “Hail Mary” de Pac.

L’hologramme dans le clip peut être mieux reconnu comme la même image 2D qui figurait dans le jeu de soins Coachella du Dr Dre et Snoop Dogg en 2012. C’est là que la réincarnation de Pac a interprété “Je vous salue Marie” et “2 d’Amerikaz” Most Wanted »aux côtés de Snoop. Cette année-là, Dre et Snoop ont taquiné la possibilité de se diriger sur la route avec l’hologramme Tupac. Mais, la vision n’a jamais été actualisée.

La nouvelle collection devrait inclure un t-shirt blanc avec une photo de l’hologramme Supreme portant une date de débarquement annoncée cette semaine.

La nouvelle goutte arrive en même temps que le nouveau merch venant de la succession de Shakur ce mois-ci alors que nous célébrons le 25e anniversaire de son album Me Against The World. Cette collection comprend des copies en vinyle du troisième album studio de Tupac, enregistrées et publiées alors qu’il était encore incarcéré, trois modèles de T-shirts graphiques différents et un pull à capuche qui présente tous la liste des pistes de l’album au dos.

