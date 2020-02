Supreme Teases Collection d’hologrammes Tupac

Supreme ressuscite Tupac pour sa dernière collection.

La marque streetwear a partagé un teaser de sa collection printemps / été 2020 avec un hologramme de la légende du rap tardif. Dans la vidéo, qui a été publiée sur Instagram dimanche, l’hologramme Pac arbore le logo de la boîte rouge signature de Supreme sur ses sous-vêtements sous son torse “Thug Life”. Il prend ensuite le micro pour interpréter «Je vous salue Marie» avant que le logo suprême ne clignote à la fin.

Le teaser a reçu une réponse mitigée des fans. «Supreme a ramené Tupac à la vie», a écrit un commentateur, tandis que d’autres l’ont considéré comme irrespectueux envers son héritage. “C’est faux, en utilisant la mort d’une personne pour annoncer votre dernier produit”, a écrit un commentateur de Hypebeast.

Les fans reconnaîtront l’hologramme comme étant celui qui est apparu lors de la tête d’affiche du Dr Dre et Snoop Dogg à Coachella en 2012, où il a interprété «Je vous salue Marie» et «2 d’Amerikaz Most Wanted» avec Snoop. Les rappeurs envisageaient même de prendre avec eux l’image 2D en tournée.

La collection Tupac Supreme comprendrait un T-shirt avec une photo de l’hologramme et pourrait tomber dès ce jeudi. Un fan a partagé une maquette de ce à quoi le tee pourrait ressembler.

La succession de Tupac lance également sa propre capsule Me Against the World pour célébrer le 25e anniversaire de l’album. La collection merch comprend des sweats à capuche et des t-shirts, avec des prix allant de 30 à 95 $. Ils sont désormais disponibles sur shop.2pac.com.

