Supreme x Nike Air Max Plus Pack Set Drop Off This Year: Détails

Supreme et Nike ne cessent de travailler.



Nike et Supreme sont deux des plus grandes marques au monde en ce qui concerne leurs voies respectives. Par exemple, Supreme est un mastodonte dans le monde du streetwear tandis que Nike a dominé l’espace sportswear. Ces marques ont collaboré à plusieurs reprises au cours des dernières années et maintenant, une collaboration est attendue à chaque saison. Pour la saison printemps / été, Nike et Supreme feront leur truc avec la Nike Air Force 1 Low. Selon Sneaker Bar Detroit, Nike et Supreme envisagent déjà les vacances comme ils le prévoyaient avec un pack Air Max Plus.

Image via Supreme

Ce pack comprendra trois coloris: noir / noir, rouge université / maïs universitaire et hyper raisin / maïs universitaire. Pour l’instant, il n’y a pas de photos de l’apparence de ces coloris, bien que nous soyons sûrs de voir quelques aperçus dans les mois à venir. Étant donné qu’il s’agit de Supreme dont nous parlons, nous sommes sûrs de voir un peu de marque et peut-être même quelques points forts flashy ici et là. Il y a aussi une chance que Supreme opte pour une approche plus silencieuse comme ils l’ont fait avec l’Air Force 1 Low.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous êtes enthousiasmé par cette collaboration et si vous voulez ou non flic.

.