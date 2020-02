Sur la durée de vie de la lampe et les courts-circuits | Contenu du podcast Disney Plus

Dans cet épisode du podcast What’s On Disney Plus, Roger et James discutent de toutes les grandes nouvelles de Disney cette semaine, y compris de nombreuses nouvelles émissions annoncées, y compris le retour de Disney Fairy Tale Weddings, Star Wars: The Clone Wars et The Quest.

Les gars partagent également leurs réflexions sur le nouveau short, Lamp Life de Toy Story et la collection Short Circuits.

