Surface de photos sur pied “Yenezy” Adidas Yeezy Boost 350 V2

Les photos à pied de l’adidas Yeezy Boost 350 V2 “Linen” révélées avant la rumeur de sortie en avril.



Kanye West et Adidas auraient prévu de sortir un tout nouveau “Linen” Yeezy Boost 350 V2 le mois prochain, et il semble que ce soit l’un des meilleurs coloris de mémoire récente. Les coups de pied en question semblent avoir plus d’une teinte jaune que vous attendez d’une espadrille portant le surnom de “Linen”, mais nous ne nous plaignons pas de l’apparence du produit fini.

Comme le montrent les photos à pied récemment dévoilées, il semblerait que la “Linen” Adidas Yeezy Boost 350 V2 sera en fait équipée d’une tige en tricot Primeknit crème jaunâtre, un peu comme certains des autres Yeezys qui ont déjà sorti. Cela me rappelle ces délicieuses barres de crème glacée aux amandes grillées si nous sommes complètement honnêtes.

Ce qui sépare cette paire des autres Yeezys aux tons neutres est cette doublure de chaussette bleu clair, ainsi que cette bande réfléchissante bleu acier qui traverse la partie latérale de la silhouette. Une date de sortie spécifique n’a pas encore été annoncée, mais des rumeurs suggèrent que les Linen Yeezys arriveront en avril.

Découvrez quelques photos supplémentaires ci-dessous et cliquez ici pour un aperçu du coloris furtif “Cinder” qui sortira le week-end prochain.

