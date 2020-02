Survivor Season 40 Preview: Interview de Boston Rob, Winners At War

HISTOIRES CONNEXES

Vous ne pouvez pas avoir une saison Survivor tous gagnants sans Boston Rob Mariano.

Pour sa 40e saison, Survivor présente Winners at War, une bataille impitoyable entre 20 des plus grands vainqueurs de l’émission. Mariano, vainqueur de Survivor: Redemption Island, affrontera Parvati Shallow, Sandra Diaz-Twine, Natalie Anderson, Tyson Apostol et d’autres, alors que les naufragés se battent, se grattent et se griffent un gros lot de 2 millions de dollars.

Avant la première de la saison du mercredi 12 février (CBS, 8 / 7c), Mariano a parlé à TVLine de la cible «énorme» sur son dos, convaincant avec sa femme, Amber, de rejouer et de l’importance de s’adapter dans un jeu social en évolution.

TVLINE | Lorsque Jeff Probst vous demande de participer à une autre saison, quels facteurs déterminent si vous êtes lié aux Fidji?

Je savais que la saison 40 allait être assez monumentale et qu’ils faisaient quelque chose de grand. J’avais l’impression que mon parcours de Survivor était terminé, mais je me suis dit, quand je suis à la maison assis et que 40 arrivent et que ce sont tous des gagnants, vais-je vraiment ne pas vouloir en faire partie? C’était le facteur déterminant pour moi.

TVLINE | Quelle a été la réaction initiale d’Amber? Était-ce une vente facile?

Sa réaction initiale a été «Non». Elle ne va pas, elle ne le fait pas, «amusez-vous». Ensuite, je lui ai dit qu’elle devait y aller et qu’elle n’était pas trop heureuse. [Laughs] Peu de séries diffusent 40 saisons avec 20 ans à l’antenne, donc juste par respect pour tout ce que la série nous a donné au fil des ans, nous avons tous les deux senti que nous devions en faire partie.

TVLINE | Expliquez-moi le moment où Probst a largué cette bombe de 2 millions de dollars.

Tout le monde était choqué et excité. À ce moment, le jeu est devenu très réel. Comme, “Wow, ce n’est pas juste une autre promenade dans le parc.” Cela a doublé les enjeux pour la saison. Si vous ne pensiez pas que vous alliez jouer contre un groupe de gens acharnés, vous vous êtes rendu compte, à ce moment-là, que ça allait être sérieux.

TVLINE | Quelle taille de cible aviez-vous sur le dos?

Pas de cible sur le dos, vous plaisantez? [Laughs] C’est probablement le plus grand et le plus brillant! J’ai essentiellement dit aux gens que s’ils sont avec moi pendant une saison, ils doivent se débarrasser de moi parce que je vais te surpasser, je vais te survivre et je vais te déjouer. Mais parfois, ils ne suivent pas mes conseils et s’ils me laissent rester assez longtemps, je suis le type de gars qui peut le faire. Alors oui, mon objectif est énorme. Cela n’a pas aidé que nous partions le lendemain de l’annonce de la saison 39. Les acteurs ont pu voir qu’ils avaient littéralement construit une statue de moi sur l’île et nous avons appuyé juste en face de ces statues. Les gens connaissent bien mon histoire dans le jeu et ma réputation me précède. Même avec ces chances contre moi, je suis un concurrent. Je veux jouer.

TVLINE | Attendez, donc les statues étaient toujours en place lorsque les 40 acteurs sont arrivés? Parlez de ne pas vous faire de faveurs!

Oui, ils l’étaient! [Laughs] Mais le fait que j’étais là avec ma femme n’a probablement pas aidé non plus.

TVLINE | Qu’en est-il des alliances et amitiés d’avant-match? Est-ce que des amis proches sont sur le point de couper?

Tout le monde est sur le point de couper! Je n’ai jamais conclu d’accord avant d’arriver sur l’île. Déjà. Évidemment, ma femme et moi avons une alliance, mais à part ça, je ne joue pas au jeu de pré-saison ou aux alliances préexistantes. J’étais sur la saison 39 et j’avais 10 jours avant de partir pour 40. J’étais sur 39 avec Sandra et nous n’en avons jamais discuté une seule fois. Je n’en ai pas discuté avec Tyson, Jeremy, Kim… J’ai juste trop de respect pour le jeu. Je sais aussi que les plans les mieux élaborés sont souvent gaspillés lorsque vous y arrivez et découvrez que les tribus sont divisées d’une certaine manière. Je ne voulais tout simplement pas ce bagage supplémentaire, donc j’approche toujours le jeu comme une ardoise vierge.

TVLINE | Au début de la saison, quelles étaient vos plus grandes menaces?

Si vous regardez les premières All-Stars [season], les plus grands noms étaient les menaces évidentes à parcourir. Les gens ne voulaient pas [Richard] Hatch ou Tina Wesson ou Ethan [Zohn] gagner à nouveau; c’est juste la nature humaine. Cette saison, tout le monde a gagné, mais il y a des concurrents de grand nom qui ont été sous les projecteurs de Survivor pendant des années, des gens comme moi et Amber, Sandra, Parvati…. Ces types de personnes ont d’énormes cibles sur eux. Dans une saison comme celle-ci, les gens comme ça doivent se rassembler et mettre leur ego de côté si nous voulons approfondir ce jeu. Reste à savoir si cela peut se produire ou non.

TVLINE | Les joueurs de la «vieille école» comme Ethan ou Danni [Boatwright] désavantagé par rapport à ceux qui ont joué et gagné récemment?

Je pense que oui, car le jeu a changé et a beaucoup évolué au fil des ans. Vous devez vous débrouiller avec les nouvelles façons ou elles vont juste vous absorber. Mais si ces joueurs de la vieille école peuvent se joindre à eux et dire: «Écoutez, nous sommes désavantagés, mais nous avons des chiffres…» En fin de compte, Survivor est un jeu de chiffres.

TVLINE | Quel est votre point de vue sur l’abondance d’avantages ces derniers temps? Êtes-vous un puriste survivant ou pensez-vous qu’ils sont nécessaires pour garder les choses fraîches?

En le regardant à la télévision, il semble qu’il y en ait tellement, mais encore une fois, c’est l’évolution du jeu aujourd’hui. Survivor a toujours été la personne la mieux à même de s’adapter. Cela vaut pour Survivor et pour la vie. Se plaindre de l’état actuel des choses ne changera rien. Vous devez accepter que c’est là et trouver un moyen de l’utiliser à votre avantage. Dites-moi quelles sont les règles et laissez-moi voir comment je peux naviguer dans ces règles. Si les règles ont changé, ça va, tant que nous sommes tous conscients de ce qu’elles sont.

TVLINE | Enfin, donnez-nous un petit tease de la saison 40!

La saison 40 était censée être une saison festive, mais le deuxième Jeff a dit, “Game on”, c’était une affaire. La compétitivité en moi est ressortie comme jamais auparavant. J’adore être sur cette île, mais dès qu’il est temps de jouer, tout le reste me prend un peu de mal à essayer de gagner.

