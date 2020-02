Survivor Season 40 Preview: Interview de Parvati Shallow, Winners At War

HISTOIRES CONNEXES

Survivor célèbre 20 ans d’aveugles avec sa 40e (!) Saison imminente – et cette fois, cela signifie la guerre.

Vingt des gagnants les plus sournois et les plus diaboliques de l’émission reviennent pour se battre pour un – attendez-le – un prix de 2 millions de dollars dans les prochains Winners at War de la série. Le vainqueur de cette manche sera non seulement le puissant Sole Survivor, mais le champion des champions!

Parmi les joueurs qui reviennent, il y a Parvati Shallow, vainqueur de Survivor: Micronesia. Une fois connue pour sa stratégie sociale coquette, ses victoires au défi d’endurance et ses jeux stratégiques à couper le souffle (comme jouer deux idoles sur d’autres personnes!), Shallow revient pour rejoindre une gamme parmi les meilleures qui comprend Boston Rob Mariano, Sandra Diaz -Twine, Ethan Zohn, Tony Vlachos et bien d’autres.

Avant la première de l’émission le 12 février (CBS, 8 / 7c), Shallow a parlé à TVLine de ce qui l’a retirée de la retraite de Survivor, de sa perception en tant que méchante et des changements importants dans sa vie qui ont fait d’elle une nouvelle personne.

TVLINE | Cela fait 10 ans que nous ne vous avons pas vu pour la dernière fois sur Heroes vs. Villains. Qu’avez-vous fait pour préparer un autre tour?

Cela n’aurait pas pu être plus différent cette fois parce que j’avais un enfant de 10 mois à laisser derrière moi. Dans le passé, je faisais beaucoup d’exercice, de yoga et de boxe, et lisais des livres comme Les 48 lois du pouvoir et L’art de la persuasion. Cette fois, c’était plus de préparation pour me détacher de ce petit être que je venais de grandir dans mon corps et penser à la quitter pour un mois et demi. Nous avons déménagé à Atlanta pour l’été parce que mes parents sont à proximité et pourraient être utiles. Nous avons déraciné nos vies pour y arriver. C’était une opération émotionnelle, mentale, stratégique et logistique!

TVLINE | Était-ce une décision difficile de revenir pour Winners At War, surtout compte tenu de votre nouvelle vie?

C’était une poussée et une traction à l’intérieur de moi, un énorme tir à la corde. D’une part, je ne voulais pas quitter mon enfant, et d’autre part, je me disais: “Je vais avoir le pire FOMO quand cette émission commencera à être diffusée et tout le monde y sera à part moi.” Je savais vraiment voulait faire partie du moment. C’est la 40e saison, 20 ans de Survivor! Survivor a eu un impact énorme sur ma vie. Qui je suis aujourd’hui a beaucoup à voir avec mon expérience de survivant. Cela m’a permis de créer ma carrière et d’avoir ma famille. De plus, cela va être une compétition féroce, quelle bataille. Je voulais m’opposer au retour de ces gens. Je ne savais pas que c’était des gagnants, mais je savais que ça allait être assez extrême.

TVLINE | Avez-vous eu le sentiment que ce serait tout gagnant, cependant?

J’avais un sens. J’en avais déjà parlé auparavant, mais la seule façon dont je reviendrais était si c’était tous des gagnants ou Blood vs. Water, et mon mari [Survivor: Samoa‘s John Fincher] a eu la chance de jouer à nouveau. Je savais que ça devait être un gros problème s’ils m’appelaient à ce sujet parce que [host] Jeff [Probst] et tout le monde savait que je ne l’avais pas dit plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, je savais qu’ils allaient faire quelque chose de scandaleux et je voulais en parler.

TVLINE | Avoir un enfant a-t-il changé la façon dont vous vouliez être perçu ou êtes-vous toujours cool d’être un «méchant» de style Black Widow?

Je suis tellement différent maintenant qu’il y a 10 ans. J’étais célibataire à l’époque et vraiment compétitif. Maintenant, surtout après avoir eu un bébé, mon cœur était grand ouvert, entièrement exposé et vulnérable, en ce qui concernait les autres, développait la compassion et devenait plus collaboratif. C’est vraiment mon travail de vie depuis cinq ou six ans, le coaching de vie, le yoga et le travail avec les clients, donc j’ai fondamentalement changé qui je suis. Je ne dis pas que je n’étais pas vicieux ou stratégique ou que je n’y pensais pas, mais ma référence de qui je suis et comment je prends des décisions est différente. Je n’ai pas pensé: «Je vais être un bon gars cette fois et je veux que tout le monde m’aime!» C’était comme: «Je vais être moi, et les gens verront que je» suis différent . “

TVLINE | Quelle taille de cible espériez-vous avoir sur le dos?

Je savais que j’allais avoir un méga-bullseye! C’est déjà arrivé, même en Micronésie, les gens voulaient que je sorte tout de suite, et encore sur Heroes vs Villains, les gens voulaient que je sorte en premier, donc je savais que je pouvais y naviguer. Mais c’était encore dans mon esprit. Que se passe-t-il si les gens deviennent sages avec moi et me retirent vraiment en premier cette fois? Puis-je vivre avec ça? C’était vraiment terrifiant, probablement ma plus grande peur.

TVLINE | Quels membres de la distribution figuraient en tête de votre liste de succès au cours de la saison?

Je suis retourné et j’ai regardé quelques saisons avant de sortir parce que je n’avais pas regardé certaines. Je savais que Sarah [Lacina] était vraiment stratégique et je voulais jeter un œil à son gameplay et voir ce qu’elle raconte… pourrais-je dire quand elle ment? Je ne pouvais pas. C’est tellement noueux d’avoir cette capacité là-bas dans une arène concurrentielle aussi féroce. Je ne pensais pas que je pourrais jamais développer une quelconque vraie confiance avec elle. Elle a sorti son meilleur ami d’une manière vraiment diabolique, alors elle me fait un peu peur. Elle était ma numéro un et probablement la plus effrayante. Et puis, bien sûr, ma rivalité avec Sandra. J’adorerais pouvoir la sortir.

TVLINE | Expliquez-nous le moment où Probst a révélé le prix de 2 millions de dollars. Qu’est-ce qui vous a traversé l’esprit?

C’était comme “Attendez, QUOI !?” Certaines personnes l’avaient envisagé comme une possibilité et n’étaient pas si surpris, mais je l’étais. Il a solidifié le moment comme historique. Cette saison n’est pas la même que celle qui la précède ou celle qui suivra. C’est une expérience très unique, très spéciale, très rare. Cela m’a donné le sentiment d’être reconnu comme faisant partie de ce passé et de ce moment. Il s’agit d’un jackpot de 2 millions de dollars! C’est une grosse affaire que ces 20 gagnants soient de retour pour cette bataille ultime. Rad.

TVLINE | Donnez-nous une allumeuse! Comment décririez-vous la saison en quelques mots?

Accrochez-vous à votre chapeau… préparez-vous à enlever vos chaussettes. [Laughs] Vous ne savez même pas ce qui va arriver. Vous pourriez regarder l’émission et vous dire: “Je ne sais même pas ce qui vient de se passer.”

