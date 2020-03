«Survivor: Winners at War», prévisions de fusion, Fire Token Tally

Les 11 naufragés restants – plus un rapatrié Edge! – sont sur le point d’atteindre un jalon Survivor. Mesdames et messieurs, laissez tomber vos buffs: il est temps de fusionner!

Comme les fans le savent, le premier conseil tribal conjoint peut être un vote décisif pour les matchs de nombreux joueurs. Les fusions remélangent le jeu, alors que les anciens tribus sont réunis, de nouveaux amis et ennemis se font et que les loyautés sont déplacées ou rasées ensemble. Historiquement, les fusions ont préparé le terrain pour certains des meilleurs blinds de l’émission, alors attachez-vous et tenez-vous bien. L’épisode de cette semaine (diffusé mercredi à 8 / 7c sur CBS) est sûr d’apporter des feux d’artifice.

Alors, lequel de ces gagnants en guerre est le mieux placé, qui reviendra du bord de l’extinction et qui est le gardien du plus de jetons de feu? Faisons le point.

LE DÉFI EDGE | La sortie abrupte de Edge of Extinction de Sandra a laissé Natalie, Amber, Danni, Ethan, Tyson, Rob, Parvati et Yul prêts à reprendre leur chemin dans le jeu. Comme nous l’avons vu sur la liste de prix Edge, les joueurs peuvent acheter un avantage dans le défi pour un seul jeton de feu. Cela laisse Parvati et Yul SOL. Natalie et Rob, cependant, peuvent acheter le maximum de trois avantages (ils ont quatre et trois jetons de feu, respectivement), tandis que les autres joueurs peuvent chacun en acheter un. Avec trois avantages chacun (en supposant que c’est comme ça qu’ils choisissent de dépenser leur chou), il semble difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre vaincra la championne CrossFit Natalie ou le “gars corpulent” Boston Rob. Mon argent est sur Natalie pour la victoire, mais cela dit, c’est toujours une erreur de sous-estimer Rob.

JETON ET AVANTAGE TALLY | Alors qu’en est-il du reste? Jetons un coup d’œil aux derniers classements.

DAKAL:

Kim Spradlin-Wolfe: 1 jeton Feu, plus une idole d’immunité

Jeremy Collins: 1 jeton incendie, plus la sécurité sans avantage de puissance

Denise Stapley: 1 jeton feu

Tony Vlachos: 1 jeton feu

SELE:

Michele Fitzgerald: 3 jetons Feu

Nick Wilson: 2 jetons Feu

Wendell Holland: 2 jetons Feu

YARA:

Sophie Clarke: 2 jetons de feu, plus une idole d’immunité

Sarah Lacina: 1 jeton de feu, plus un avantage de voler un vote

Adam Klein: 1 jeton feu

Ben Driebergen: 1 jeton feu

PREDICTIONS DE MERGE | Survivor est et sera toujours l’une des séries de compétition les plus imprévisibles, mais je pense qu’une femme va régner en maître cette saison. Voici les joueurs qui sont dans les meilleurs spots.

Sophie et Sarah sont une force avec laquelle il faut compter. Ils ont chacun un avantage qui, s’ils travaillent ensemble, pourrait les retirer tous les deux des deux futurs cornichons. Leur confiance mutuelle semble forte, et en termes de politique sociale et de capacités de défi, ils sont sur le même pied d’égalité. Ils sont tous les deux aussi extrêmement intelligents et perspicaces, et à moins que l’un d’eux ne se retourne contre l’autre au cours des quatre ou cinq derniers matchs, il est tout à fait possible que Sophie et Sarah puissent être assises côte à côte au dernier tribal. (La question à portée de main: Sophie devrait-elle couper Sarah avant le tribal final si elle veut tirer sur l’argent? Sarah semble légèrement plus dangereuse d’un adversaire.)

Denise, Jeremy et Kim sont également assis assez … peut-être même assis dans les trois derniers? La décision du chef de Denise de sortir Sandra avec la propre idole de la reine était un jeu de puissance (et certainement un constructeur de CV), ouvrant la voie à leur trio pour arriver à la fusion. Elle a également prouvé sa loyauté envers Jeremy en lui jouant une idole. Sur la base de leurs anciens jeux et types de personnalité, ces trois pourraient être une équipe difficile à battre.

D’autre part…

Premières bottes de fusion? Tony et Adam. Si Tony peut éviter de parler de lama et de construire des bunkers d’espionnage, peut-être qu’il durera un vote ou deux. Mais nous savons tous combien il aime ses bunkers. Soupir.

JETONS D’INCENDIE… PLUS QU’UN JUSTE ARGENT DE DÉJEUNER? | Les jetons d’incendie ont largement dépassé mes attentes. La divulgation complète, quand ils ont été initialement annoncés, j’étais sceptique. Mais la nouvelle monnaie Survivor s’est avérée être un ajout, alimentant la tension et la concurrence sur le bord de l’extinction, et servant d’outil de négociation dans le jeu principal. Cependant, il semble que Jeff Probst puisse avoir autre chose dans sa manche. Peut-être que les jetons d’incendie peuvent acheter un avantage pour le dernier défi de quatre incendies. Ils peuvent peut-être acheter du temps aux joueurs avec leurs proches une fois que les parents et les conjoints ont frappé la plage. Les jetons de feu doivent valoir plus que du beurre d’arachide et une bière, et quoi que ce soit, c’est forcément majeur.

Pour qui cherchez-vous et qui, selon vous, reviendra au jeu? Allumer la section Commentaires ne coûte aucun jeton de feu, alors lancez-vous!