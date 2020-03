«Survivor: Winners at War» Saison 40, épisode 5 – Déposez vos buffs

HISTOIRES CONNEXES

S’il y a quelque chose qui peut renverser le jeu de pré-fusion bien planifié d’un joueur, c’est l’échange de tribu embêtant de Jeff Probst. C’est vrai, fans de Survivor: il est temps que ces gagnants abandonnent leurs buffs!

Pour des joueurs comme Rob et Parvati, ce swap est probablement une bonne chose. Cela pourrait les aider à établir des liens avec des alliés de Dakal, ce qui pourrait augmenter leur classement social à mesure qu’ils progressent vers la fusion. Mais pour d’autres, comme Sandra ou Tony, un remaniement du pont pourrait conduire à une tribu désastreuse, s’ils avaient un rendez-vous au coin du feu malchanceux avec Jeff. Il n’y a aucun moyen de prédire comment cela va se passer, mais une chose est sûre: les échanges mettent toujours l’adaptabilité des joueurs à l’épreuve. À quoi ressembleront les nouvelles tribus et qui doit commencer à se démener? Découvrons-le!

Nous commençons à Dakal où Yul parle de son ami (et ancien concurrent de Survivor: Cook Islands) Jonathan Penner, dont la femme est aux prises avec la SLA. «Ça a été un coup de poing absolument dévastateur», dit-il. Yul dit que la maladie de son ami lui a brisé le cœur et que cela lui a causé la mort. Vous savez ce qui pourrait aider Penner et sa femme? Si leur copain Yul emporte un chèque de 2 millions de dollars!

Dans la toute prochaine scène, il est temps de #DropYourBuffs! “C’est la partie du jeu que je n’aime vraiment pas trop”, explique Rob, se souvenant de son vote après un échange qui a mal tourné aux Marquises. Tout le monde révèle ses nouveaux buffs… et ils passent à trois tribus! Sur Sele est Michele, Wendell, Parvati, Yul et Nick. Sur Dakal, Sandra, Jeremy, Kim, Denise et Tony. Sur la nouvelle tribu, Yara, il y a Rob, Ben, Adam, Sarah et Sophie (note: c’est la seule tribu où les anciens membres de Sele sont plus nombreux que les anciens Dakal. Cela pourrait être un gros problème pour Sarah et Sophie, qui, il y a quelques minutes, étaient assez belles ).

NEW DAKAL BEACH | Jeremy cherche une fissure dans le Dakal original. Il sait qu’il est au fond, alors il se met au travail, ciblant Kim comme le maillon faible. Kim discute avec Denise au sujet de travailler ensemble, disant qu’elle n’a pas encore tout à fait trouvé son peuple. Tony sait que Kim est au milieu des paires, alors il vérifie avec elle. Elle lui dit qu’elle reste forte Dakal, mais honnêtement, elle n’est pas sûre.

NEW SELE BEACH | Il y a des combos intéressants sur cette tribu. Wendell et Michele sont des ex, pour commencer. Parvati et Yul ont joué ensemble sur les îles Cook (bien qu’ils n’aient jamais travaillé ensemble). Nick dit à Parvati qu’elle était son béguin pour le lycée. Cette tribu est un gâchis de maladresse et il n’y a nulle part où se cacher pour aucun d’entre eux! (Insérez un rire maniaque ici.) Wendell est douteux avec Michele et Parvati. “Wendell m’envoie des vibes” You up? “, Et je veux juste être,” nouvelle saison, qui dis? “”, Explique Michele, qui ajoute que Wendell a brisé sa confiance dans la vie réelle et l’a “brûlée”. «Je le retirerai si nécessaire», dit-elle.

PLAGE DE YARA | Sarah ressent la pression d’être sur le fond, mais elle nous rappelle qu’elle a toujours son avantage de voler un vote, ce qui pourrait lui et Sophie pour une tribu. Il ne faut pas longtemps à Sophie et Sarah pour flairer la méfiance des anciens membres de Sele. Personne ne semble vouloir travailler avec Rob, mais le Robfather a certainement réussi à sortir des scénarios les plus délicats. Sachant que leurs alliances sont un désastre, tout le monde cherche l’idole de l’immunité cachée. Rob parle de la difficulté pour lui de trouver des idoles, et pendant qu’il discute avec les caméras, Sophie trouve une idole fendue dans un tronc d’arbre. Comme les derniers, il est divisé en deux, donc elle doit donner la moitié. Elle choisit Sarah comme l’heureuse récipiendaire. (Rappel: les deux moitiés doivent être jouées ensemble pour avoir le pouvoir d’une idole!)

L’IMMUNITÉ EST MAINTENANT À SAISIR | Les joueurs doivent traverser une série d’obstacles et utiliser des sacs de sable pour faire tomber des blocs d’un rebord. Ensuite, ils doivent empiler quatre grands blocs colorés, de sorte que chaque côté n’a pas de couleurs répétitives. Yara prend une avance rapide, étant la première tribu à lancer le puzzle des couleurs. Dakal a du mal avec ses sacs de sable, mais l’avance de Yara diminue rapidement à mesure que les deux autres se rattrapent. Sele pense qu’ils l’ont… et ils le font! Mais nous cherchons toujours un autre gagnant. Sophie et Adam commencent à paniquer pour Yara. C’est un défi acharné et Dakal le retire! La direction de Yara au conseil tribal.

À part: Il n’y a qu’un seul choix à faire ici, Yara. Je sais qu’il y a des tonnes de fans de Boston Rob, mais il est clairement la seule option ici. Oui, c’est une grande cible et un bouclier pour beaucoup, mais s’il fait la fusion, il sera dangereux.

STRATEGY SESH » | Au cours des poignées de main, Rob, Ben et Adam sont tous d’accord pour dire qu’ils ne s’écriront pas les uns les autres. Les hommes décident de Sarah comme cible. Rob dit alors aux deux autres qu’ils devraient retourner au camp ensemble et ne pas avoir une seule conversation avec les femmes. Rob l’appelle «le système de jumelage». Cependant, Adam n’aime pas les tactiques d’intimidation de Rob. Comme Rob l’a dicté, personne ne quitte le camp toute la journée. Ben est également fatigué que Rob contrôle tout le jeu, tandis que Sarah qualifie l’énergie de Rob de “vraiment négative”, jugeant sa tactique “le système de copains sous stéroïdes”. Sophie demande à Sarah le retour de la demi-idole, mais elle est toujours très mal à l’aise de faire confiance à un clin d’œil de deux inconnus virtuels, mais «parfois, vous devez lui faire confiance», dit-elle.

LE TRIBE A PARLÉ | Sophie parle de l’établissement de nouvelles relations qui, elle l’espère, peuvent être aussi solides que les obligations du jour 1, tandis que Ben rend hommage à la qualité de tout le monde. Sarah dit à Jeff que les gars lui ont parlé de sept mots toute la journée. Sophie cosigne. «Le commandement était en panne et c’était tout», dit-elle. Sophie et Sarah vendent de nouvelles opportunités aux hommes, mais Rob dit que c’est un jeu de chiffres avec peu de place pour se cacher… ou négocier. Il est temps de voter et Rob vote Sarah, qui retourne la faveur et écrit Rob. SARAH UTILISERA-T-ELLE SON AVANTAGE STEAL-A-VOTE !? Jeff lit les votes: Boston Rob devient la sixième personne exclue de Survivor: Winners at War, tandis que les femmes conservent leurs deux avantages. Rob laisse ses deux jetons de feu entre les bonnes mains de Parvati.

Que pensez-vous du vote de Rob? Étiez-vous l'équipe Sarah / Sophie ou l'équipe Boston Rob?