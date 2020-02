‘Survivors 2020’ annonce le candidat 15 dans la finale ‘Le débat des tentations’

Il reste très peu de profils pour dévoiler la prochaine édition de «Survivors», dont la première est prévue pour l’avant-dernière semaine de février. Profitant du résultat de «L’île des tentations», Mediaset a dévoilé le piste du quinzième candidat à la réalité d’aventure, ainsi que le moment où l’identité qu’elle cache sera annoncée.

Dit et fait! Ici, vous avez un nouveau #PistaSupervivientes du candidat # 15!

???????? Le nom le plus célèbre au monde ?????

DEMAIN dans ‘Le Débat des Tentations’ (@islatentaciones) nous découvrons votre identité! Qui pensez-vous que c’est? ???? # Survivors2020 https://t.co/pBTBXzKSiF pic.twitter.com/cdsrgS0Bfz

– Survivors (@Survivors) 13 février 2020

Comme d’habitude, le groupe a sorti deux pistes du prochain ou du prochain participant, l’une sur les réseaux sociaux et l’autre sur le site Telecinco. Le premier correspond à un emoji hurlant accompagné de la phrase “le nom le plus célèbre au monde”. La seconde est une pomme mordue, comme la pomme de tentation que Fani a mordue avec Ruben dans le programme présenté par Monica Naranjo.

Sandra Barneda sera chargée de confirmer, le cas échéant, que le 15ème candidat est le même “Estefanía!” celle du célèbre cri que son ex-petit ami (ou petit-ami) Christofer a crié sur les plages de la République Dominicaine. Il le fera lors de ‘Le débat des tentations’ que Cuatro émet ce vendredi 14 février comme touche finale de ce qui est devenu le phénomène télévisuel en début d’année.

Un casting plus jeune

Le participant numéro 15 rejoindra un casting qui prend forme et qui a dû répondre à des exigences particulièrement difficiles cette année. «Survivors 2020» commence deux mois plus tôt que d’habitude et les conditions météorologiques des Cayos Cochinos seront plus froides et plus humides. Ainsi, le producteur Bulldog TV a trouvé un groupe de naufragés qui a l’âge moyen le plus bas des cinq dernières années, dont Hugo Sierra, Rocío Flores, Alejandro Reyes, Albert Barranco, Nyno Vargas et Bea Retamal, Entre autres célébrités.

