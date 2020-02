‘Survivors 2020’ annonce le cinquième concurrent samedi 8 février dans ‘Socialité’

Les plages du Honduras sont de plus en plus prêtes à accueillir la nouvelle vague de candidats «Survivors 2020». Après que le vainqueur de l’édition ait été proclamé Omar Montes, 18 autres visages familiers sont prêts à suivre le programme pour prouver leur valeur dans des conditions extrêmes. Qui sera l’un de ces courageux, c’est ce qui révélera la «Socialité» ce samedi 8 février.

Piste du cinquième concurrent de «Survivors 2020»

L’espace présenté par María Patiño a pour mission de révéler l’identité du cinquième candidat, bien que de ‘Survivors’ ils aient lancé la piste traditionnelle pour voir si le public est capable de devancer le journaliste. Alors les choses, certains casques blancs sur un fond noir, ils mettraient les miettes de pain vers le chemin de leur identité. “Le cinquième personnage Il a été très clair sur son objet avec lequel il se sent identifié“, condamnent-ils sur le site du programme.

Tout semble indiquer que la musique sera le métier de la personne choisie pour participer, quelque chose que j’aurais en commun avec le vainqueur de la dernière édition. Dans l’affirmative, il pourrait être le deuxième chanteur à remporter le prix final, car seul Montes a réalisé un tel exploit. Cependant, ils ont également un taux d’abandon élevé, car les trois dernières éditions ont toujours été des chanteurs qui ont abandonné: Azúcar Moreno, Adrián Rodríguez et Las Mellis.

Le reste des confirmés

Bien que beaucoup ait été spéculé avec plusieurs noms, on peut déjà parler de concurrents officiels et, pour le moment, seul Rocío Flores, deuxième confirmé de l’édition, a été réalisé. Barranco, Bea Retamal et Ivana Icardi ont été les premiers visages annoncés par le programme et avec aucun d’eux, il avait spéculé. Oui, il est vrai que Bea avait sonné pour une participation présumée à «GH Duo» avec son ex-partenaire, Rodri Fuertes, il pourrait donc être l’un des suivants à rejoindre la liste.

