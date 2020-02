‘Survivors 2020’ annonce le deuxième candidat le mercredi 5 février dans ‘Save Me’

Mediaset se prépare déjà à l’arrivée de sa nouvelle réalité, et ce mois de février les participants de «Survivors 2020» partiront au Honduras pour vivre une nouvelle aventure. Telecinco a commencé sa promotion, et en plus des rideaux, il commence à annoncer aux braves qu’ils vont bientôt sauter de l’hélicoptère.

Jorge Javier Vázquez, présentateur de «Save me» et «Survivors»

Demain 5 février Le premier des participants à «Femmes et hommes et vice versa» sera annoncé. Ce sera le présentateur Nagore Robles qui dévoilera l’identité de cette personne, bien que le profil du programme sur Twitter ait donné des indices: une couronne et “porte les vélos sur sa peau”.

Parcours du deuxième candidat: Un bouquet de fleurs

Mais ce ne sera pas le seul concurrent que les téléspectateurs de Mediaset pourront découvrir demain, puisque «Save me» sera le deuxième programme à donner des nouvelles de la participation d’un célèbre dans la réalité de survie présenté par Jorge Javier Vázquez.

De plus, comme ce fut le cas avec le profil du premier candidat, le compte officiel du programme Mediaset a également donné quelques indices sur cette personne qui vivra au Honduras au cours des prochaines semaines, comme les emoji d’un bouquet de fleurs et la phrase “Maintenant je pars”.

