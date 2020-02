‘Survivors 2020’ annonce le quatorzième candidat le 14 février dans ‘Save me banana’

La liste de «Survivors 2020» est pratiquement complète et il reste très peu de participants à confirmer. Pour le moment, Helena Rodríguez, mère d’Adara Molinero, a finalement accepté le défi après avoir ruminé son nom pendant plusieurs semaines. Ce n’est pas encore confirmé, mais c’est probablement sa fille qui la défend sur le plateau. Dès que vous annoncez le nom de votre treizième participant, Mediaset a révélé une nouvelle piste du prochain aventurier qui se rendra au Honduras.

La piste du quatorzième participant de «Survivors 2020»

Sur le site de réalité, ils ont publié une photographie de l’objet personnel le plus important pour le quatorzième candidat, quelque chose qu’il voudrait probablement emporter sur l’île: un ours en peluche. “Savez-vous qui c’est?”, Lancent-ils sur le site Internet du programme. Dans les réseaux sociaux, ils ont accroché une autre image avec la phrase “Bienvenue, mon frère” et une émoticône d’un garçon qui se coupe les cheveux. Cela pourrait aider à déchiffrer l’énigme, qui sera dévoilée le vendredi 14 février dans ‘Save me banana’, dernière phase du programme présenté par Jorge Javier Vázquez.

Prêt? Vous avez ici un nouveau #PistaSupervivientes du candidat nº 14!

???????? Bienvenue bro ???????????

DEMAIN chez @salvameoficial nous découvrons votre identité! Qui pensez-vous que c’est? ???? # Survivors2020 https://t.co/iBHCeILGQB pic.twitter.com/R1tpZHbTk3

– Survivors (@Survivors) 13 février 2020

Au vu des deux pistes, certains tweeters ont été encouragés à spéculer sur d’éventuels candidats. Selon les rumeurs, celui qui a le plus de bulletins de vote est Cristian, frère de Sofía Suescun et fils de Maite Galdeano. Tout au long de ces jours, le reste des participants qui seront confrontés aux dures conditions de la réalité ont été découverts. Outre Helena, Rocío Flores, Albert Barranco, Bea Retamal, Ivana Icardi, Hugo Sierra, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés, Alejandro Reyes, Jorge Pérez, Jaime Ferre et Antonio Pavón seront également sur l’île. Le début du concours est imminent et dans quelques jours on saura qui sont les dernières signatures.

Quand débutera «Survivors 2020»?

Peu à peu, certains détails de la nouvelle édition ont été présentés. Cependant, On ne sait toujours pas quand aura lieu le premier gala. Pour le moment, «L’île des tentations» se termine le 13 février avec son dernier épisode dans lequel ils dévoileront ce qui est arrivé aux couples une fois en dehors de la téléréalité et «Le temps de la remise» fêtera sa fin le dimanche 16 février , faisant savoir qui est le vainqueur de la “réunion” de ‘GH VIP 7’.

.