‘Survivors 2020’ annonce le quatrième concurrent vendredi 7 février dans ‘Butterfly Hunter’

L’arrivée de «Survivors 2020» est imminente et, bien que les rumeurs n’aient pas cessé de sortir ces derniers mois, la liste officielle des candidats à la nouvelle édition commence à être créée. Mediaset publie peu à peu des noms et laisse des indices sur les prochains survivants, afin que le public essaie de deviner qui c’est avant d’être officiellement confirmé dans l’un des formats de la chaîne.

Parcours du quatrième participant de «Survivors 2020»

La page officielle du concours de survie a publié une piste du quatrième concurrent: une image d’un animal en peluche, en particulier une avec des yeux bleus et une couleur claire. “Savez-vous de quel participant nous parlons?”, Lancent-ils sur le web. Le nomsera officiellement dévoilé vendredi 7 février dans ‘Butterfly Hunter’, le programme présenté par Nuria Marín et Nando Escribano.

En outre, depuis le compte Twitter du programme, ils ont lancé une piste supplémentaire, un ballon de football. Cela n’a pas beaucoup dissipé les doutes qui avaient eu avec le hibou, bien qu’il y ait ceux qui ont eu raison de dire que ce peut être Luca Onestini, le frère de Gianmarco Onestini, puisque il était joueur de football. Sa participation ne serait pas inhabituelle, car son nom est d’actualité en raison du passage de son frère à travers «GH VIP 7» et de son histoire avec Adara. En fait, s’il l’était, vous pourriez rencontrer deux personnes proches du candidat, dont les noms ont également été spéculés: Hugo Sierra et Helena Rodríguez, ex-partenaire et mère de la fille, respectivement.

Le confirmé, pour l’instant

À l’heure actuelle, trois des 18 courageux qui se rendront au Honduras sont connus. Le premier d’entre eux a été confirmé le 5 février dans «Femmes et hommes et vice versa» et c’est Albert Barranco, un extroniste spatial. Dans le cas de Rocío Flores, la fille d’Antonio David Flores et Rocío Carrasco, il a déjà fait une exclusivité dans le magazine Lecturas en admettant qu’il participerait au programme de survie, mais son père l’a affirmé dans le programme “ Save me ”. Le dernier à savoir était ce jeudi 6 février et a été celui de Bea Retamal, la gagnante du «GH 17», a annoncé dans MiTele Plus.

