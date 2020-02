‘Survivors 2020’ annonce le troisième concurrent le jeudi 6 février à MiTele Plus

Après la confirmation d’Albert Barranco et de Rocío Flores en tant que deux premiers concurrents de ‘Survivors 2020’ tout au long du mercredi 5 février, Mediaset a annoncé quand elle annoncerait l’identité du troisième participant: ce sera le jeudi 6 février, via MiTele Plus, à 13h00.. Une histoire qui a été accompagnée de quelques morceaux, partagés à la fois via Twitter et le site de réalité.

Piste du troisième concurrent de «Survivors 2020»

“La lía”, a publié le compte officiel du programme via le réseau social. Une phrase qui était accompagnée de l’émoticône orange, réveillant ainsi l’attente des adeptes du format. De plus, sur le Web, ‘Survivors’ a partagé l’image d’une cloche rouge, possession du troisième concurrent, comme deuxième indice de son identité.

Comme ça le troisième candidat rejoindrait la liste qui sera connue avant la première, après l’annonce de la participation de Rocío Flores, qui pourrait personnellement donner à son père, Antonio David Flores, de l’ensemble de «Save me». “Je suis super content, je viens de tout donner. Pour moi, c’est un défi personnel, donc j’espère ne décevoir personne et compter sur votre soutien”, a déclaré le candidat dans une vidéo, à la fierté évidente de son père.

Beatriz Retamal, troisième candidate?

Ces indices pourraient indiquer la participation de Bea Retamal, ancienne candidate de «GH 17», qui ces derniers mois a été impliqué dans plusieurs controverses suite à sa rupture avec Rodri, avec qui il avait même partagé une chaîne en ligne sur le site de Mediaset. Les deux se sont rencontrés dans la même réalité, où ils ont également coïncidé avec Adara Molinero, lauréate de “ GH VIP 7 ”, avec laquelle Retamal a entretenu une relation compliquée pour laquelle il s’est excusé publiquement en juillet 2019, comme il l’a fait avec Clara Toribio, également ancien partenaire du concours, et Ylenia. Si leur participation est confirmée, Bea suscitera-t-elle de nouvelles controverses et la “reliera-t-elle” alors qu’elle reprend la piste, après près de quatre ans d’absence de télé-réalité?

.