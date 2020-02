‘Survivors 2020’ annonce son treizième concurrent le jeudi 13 février dans ‘It’s Noon’

Avec douze concurrents de «2020 Survivors» confirmés à ce jour, Mediaset se prépare à confirme un autre nom, cette fois, dans l’émission «Il est déjà midi», présentée par Sonsoles Ónega, tout au long de sa diffusion le jeudi 13 février. Un format qui se joint à d’autres de l’entreprise qui ont annoncé ceux qui seront les prochains concurrents de la réalité de survie.

Piste du treizième concurrent de «Survivors 2020»

“Grand-mère en forme”, a publié le compte de «Survivors» sur Twitter, comme l’un des titres qui sera nouveau candidat du format, pour lequel rejoint l’image d’une écharpe à rayures blanches et bleues. Un objet qu’elle a elle-même livré, comme ses prédécesseurs, en signe d’identité pour les adeptes du format.

Le nouveau candidat rejoindrait ainsi une liste proche de la clôture, puisque les éditions précédentes comptaient entre seize et dix-huit participants au total. Parmi les derniers ajouts figurent Jorge Pérez, “la plus belle garde civile d’Espagne”; Ferre, participant de «Super Shore 3»; et Antonio Pavón, torero et supposée ancienne Miriam Saavedra, dans le cadre d’un casting qui pointe vers un plus grand engagement pour la survie.

Helena Rodríguez, prochaine candidate?

Compte tenu des titres publiés par Mediaset, Tout indique que le programme Sonsoles confirmera jeudi 12 février une des rumeurs qui retentit fin janvier: la participation d’Helena Rodríguez, mère d’Adara Molinero. Une nouvelle qui fera que Rodriguez, qui a fait son saut sur le petit écran en défendant sa fille lors de son passage sur ‘GH VIP 7’, coïncide avec son ex-père et père de son petit-fils, Hugo Sierra. Le fait que les deux coïncident dans la réalité pourrait être un point fort vers la coexistence, étant donné la relation tendue qu’ils ont eue en raison de la participation d’Adara à la réalité de Guadalix de la Sierra, après quoi il a fini par rompre sa relation avec Sierra suite à son approche avec Gianmarco Onestini.

