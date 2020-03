«Survivors 2020» communique aux concurrents la crise des coronavirus

* En développement

L’organisation de «Survivientes 2020» avait prévu de communiquer aux concurrents la crise des coronavirus dans la «Conexión Honduras» publiée le dimanche 15 mars Mais certains parents, comme Antonio David Flores ou Christofer, se sont opposés à la mesure de peur que leurs proches ne s’inquiètent excessivement ou ne souhaitent quitter l’émission de téléréalité d’aventure. Cependant, au Honduras, un état d’urgence a également été décrété et l’équipe de production commence à avoir des difficultés à mener à bien ses tâches, une circonstance qui a conduit Mediaset Espagne et Bulldog TV à réunir les naufragés et à leur faire connaître les nouvelles de la crise sanitaire. , comme initialement prévu par l’organisation.

